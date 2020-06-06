Вера Щербина: «Бюджет Приморья от коронавируса может потерять более 20 млрд, но расходы на социалку сокращать не будем»

На борьбу с коронавирусом в Приморье региональное правительство уже потратило 4 миллиарда рублей, в то время как на 1 июня бюджет не досчитался еще почти столько же налогов из-за глобального кризиса. Но задачи стоят не экономить, а сохранить. На это брошены все силы, и ответственным чиновникам не до разговоров. Но председатель правительства Приморья Вера Георгиевна Щербина нашла время ответить на важные вопросы в беседе корреспондентом «КП».

Пусть дистанционно, но разговор получился весьма содержательным и многообещающим, а некоторые моменты, такие как голосование по инициативному бюджету, и вовсе озвучены впервые.

СОХРАНИТЬ КОЛЛЕКТИВЫ

- Какие потери несет бюджет Приморья с начала эпидемии коронавируса? На каких сферах ее влияние отразилось больше всего?

- Потери существенные, мы уже говорили об этом в СМИ. Еженедельно проводим мониторинг по всем поступлениям налоговых доходов в бюджет, и хочу вам сказать, что картина не очень радостная. Если по состоянию на 1 мая 2020 года наши потери оценивались в 2,2 млрд рублей, то на 1 июня это уже 3,5 млрд рублей.

Доход бюджета у нас порядка 100 млрд рублей, поэтому можно уже сопоставить, что происходит, и спрогнозировать, что нас ждет до конца года. Пессимистический прогноз – более 20 млрд потерь. Естественно все это повлечет за собой сокращение расходов бюджета кроме тех, что будут нам компенсированы из федерального бюджета, из которого мы уже получили в качестве компенсации порядка 1 миллиарда 300 миллионов рублей. И мы продолжаем работать с федеральными органами.

Кроме того, на введенный режим по борьбе с коронавирусом у нас уже ушло более 4 миллиардов рублей, включая все выплаты семьям с детьми, медицинским работникам, приобретение средств индивидуальной защиты и так далее.

- Что делает правительство для того, чтобы минимизировать эти потери?

- По этому направлению мы активно работаем с федеральными органами власти. Президент России озвучивал, какие меры приняты на федеральном уровне. Например, работодатель, сохраняющий до 90% своих работников, может обратиться в налоговые органы за получением прямых выплат за каждого работника по 12 тысяч 130 рублей. Мы тоже приняли ряд мер регионального характера, и часть потерь налоговых доходов у нас идет именно от принятых мер. Это налоговые льготы для субъектов малого предпринимательства. Мы об этом много говорим, и каждый субъект МСП уже знает, какие налоги ему не нужно платить в этом году, какие послабления сделаны по арендным платежам. Все это, конечно же, отражается на доходах нашего бюджета. Но мы делаем это осмысленно, поскольку понимаем, в каком состоянии сейчас у нас находится бизнес.

Для введения этих послаблений мы промониторили порядка 30 тысяч предпринимателей и некоммерческих организаций, которые попали под действие налоговых льгот. Кроме того, мы в наших институтах развития, которые работают при министерстве экономического развития, мы создали несколько продуктов. Это и льготные микрозаймы и иные направления, разработанные для поддержки бизнеса. Ведь мы работаем не только с малым бизнесом, но и с крупным. Например, вы наверняка знаете, что предприятия Дальнегорска, где и так традиционно были трудности и проблемы с тем, что периодически высвобождается рабочая сила, сейчас тоже получили серьезную помощь из регионального бюджета. То есть мы отслеживаем ситуацию и делаем все для того, чтобы сохранить коллективы. И мы распространяем все меры поддержки на тех работодателей, которым это удалось.

- Как поддерживают тех, кто остался без работы?

- Есть механизм временных и общественных работ, причем мы развернули его в таком варианте, какого не было в крае никогда. Обычно это были работы, когда органы власти привлекали людей на благоустройство. А сейчас же помимо основного перечня, где можно выбрать направление из нескольких десятков, еще и работодатели могут к нам обратиться. Мы, в свою очередь, на его площадке поможем развернуть временное трудоустройство по его направлению - благоустройство, ремонтные работы, делопроизводство. Перечень расширяем, готовы услышать от работодателей предложения.

Как это работает: к нам может обратиться любой работодатель, даже тот, кто не приостанавливал работу своих сотрудников. Ему предлагается нанять на общественные работы людей, за которых получит от нас компенсацию. Компенсация составляет 23 690 рублей, то есть после всех налогов и отчислений - мы все это компенсируем – на руки граждане получают 15 830 рублей.

Каждый работодатель может навести порядок на своем месте, вынести ненужный мусор, покрасить цоколи, разбить клумбы. Все это делается для того, чтобы временно занять большее количество людей, пока не заработают их предприятия и не откроются другие виды деятельности, которые пока еще у нас под запретом из-за коронавируса.

КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ ПОКА ПРИ ДЕНЬГАХ

- Есть ли у региона план преодоления экономических последствий коронавируса? На что власти обратят внимание в первую очередь?

- Кризис мировой, и действительно, он отразился на каждом из нас. Потери не только в доходах бюджета, у нас и крупные предприятия снижают налоговые отчисления. Например, «Мазда Соллерс» перешла на четырехдневную рабочую неделю. Мы анализируем все крупные предприятия, многие из них снижают объем заработной платы. По-видимому, не выплачивают стимулирующие выплаты - это тоже влечет недопоступление налоговых доходов в бюджет. Это происходит из-за того, что рвутся важные производственные цепочки. Снижается потребление. Поскольку люди долгое время находятся на карантине, само потребление продуктов и товаров тоже снижается. Это все отражается на потребительском рынке и налоговых доходах. Мы понимаем, что должны это все пережить, ибо не в силах эти цепочки восстановить силами одного региона. Мы все связаны между собой как внутри России, так и с зарубежными странами.

Как восстанавливать экономику? Мы, конечно же, наблюдаем за крупным бизнесом. По нему сейчас готовится план на уровне Правительства России, и мы активно в этом участвуем. То, что мы можем сделать своими силами, это, конечно же, туристическая отрасль. Туризм был задействован во всем - торговля, рестораны, гостиницы, транспорт, предприятия туристического бизнеса. Сейчас они все испытывают трудности, так как не имеют доходов. Но все-таки туристическую отрасль нельзя загубить, нам нужно ее поддержать. Мы сейчас разрабатываем комплекс мер и в первую очередь по внутреннему туризму. Готовим предложения, в том числе и на федеральный уровень. Как они будут реализованы – все это нужно считать. Например, может быть, мы частично компенсируем людям проезд на Дальний Восток. Может, частично компенсируем гостиницам стоимость номеров, чтобы привлечь больше людей ну хотя бы Дальневосточного федерального округа. У нас очень привлекательный регион, и сейчас наступает тот сезон, когда люди должны приехать к нам, отдохнуть и оставить здесь какие-то финансовые ресурсы, которые прямо или косвенно пойдут на оплату услуг, которые мы им окажем, и придут к нам в качестве налоговых отчислений.

Кроме того, мы смотрим и на предприятия строительной отрасли, которая испытывает серьезные трудности, поскольку нет иностранной рабочей силы. Мы не можем привлечь сейчас работников стран АТР, простаивают многие мощности. Активно прорабатываем возможности привлечения собственной рабочей силы, привлекаем молодежь на крупные строительные объекты. Возможно, мы будем им частично компенсировать проживание, возможно договоримся с работодателем. Мы все это считаем, планы есть, но составить их легко, однако все это нужно обеспечить финансовыми ресурсами. Мы должны это сделать так, чтобы это было взаимовыгодно. Если мы потратили рубль, то этот рубль должен, хотя бы, вернутся нам в качестве налоговых отчислений, когда реализуются те же стройки.

Опять же, финансовые ресурсы с крупных строек мы пока не срезаем. Только национальные проекты - 19 миллиардов. Объекты, которые реализуются совместно с министерством по развитию Дальнего Востока, а там тоже ни много ни мало 5,5 миллиардов. Дорожное хозяйство на 6 миллиардов. Вы представляете, какие это крупные суммы. Трудно сказать, с какими итогами мы подойдем к концу года. Наверняка ситуация внесет свои коррективы во все, что сейчас происходит. Но все-таки мы стараемся удержать все эти проекты для того, чтобы они были реализованы, чтобы там работали люди, которые принесут деньги в дом, в семью и, естественно, работодатель оплатит налоговые доходы в бюджет.

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ПРИОРИТЕТЕ

- Какие отрасли из тех, что приносили больше всего доходов в краевой бюджет, сейчас в самом плохом состоянии?

- Еще раз стоит напомнить, что те самые разорванные цепочки отразились на всех отраслях. Если говорить о портах, они нам давали 12 миллиардов рублей в бюджет. Сейчас они прогнозируют до 20% потерь от грузооборота. Хотя порты никто не закрывал, они работали. Именно по той причине, что мы столкнулись с мировым кризисом, они и прогнозируют спад своих внутренних оборотов, что, естественно, отразится и на налогах.

По рыбакам пока ничего сказать не могу - в прошлом году они нас очень порадовали, надеемся, что и в этом году путина закончится благополучно, и мы получим налоговую отдачу от рыбной отрасли. Наблюдаем спад и на добывающем производстве. Сельское хозяйство в прошлом году упало из-за других причин – была чума свиней и прочие чрезвычайные ситуации. Мы надеемся, что в этом году сельское хозяйство немного поднимется, мы все-таки ориентируемся на своего сельскохозяйственного производителя. Поставили задачу перед органами исполнительной власти, что когда мы будем формировать торги на покупку продуктов питания для наших бюджетных учреждений, мы сделаем ставку на местного производителя, конечно же, в рамках действующего закона. Продукция сельского хозяйства будет востребована, особенно в открытых грунтах. Я думаю, что мы будем им оказывать всяческое содействие, чтобы мы сами же здесь ее и потребляли.

- В социальной сфере все обязательства будут выполнены?

- Социальные программы не будут секвестрированы. Мы в первую очередь закроем текущие первоочередные расходы: питание, медикаменты, коммунальные услуги. Социальный блок вопросов всегда входит в состав первоочередных расходов.

Наверное, будут срезаться какие-то инвестиционные расходы: приобретение инвентаря, оборудования, возможно, будут секвестрированы стройки, но социальные расходы сокращаться не будут. Об этом заявлял Президент и органы федеральной власти. Как я и говорила, мы уже потратили на коронавирус порядка 4 миллиардов рублей, и наша доля – примерно половина. Остальную часть нам уже компенсировали из федерального бюджета. Кроме того, 1 миллиард 300 миллионов – это не коронавирусная история. Это те средства, которые выделили после того, как мы доказали нашу ситуацию с бюджетом. Президент и председатель правительства услышали нас, и нам дали компенсацию. На те же общественные работы мы предусмотрели средства краевого бюджета, сейчас мы активно работаем с министерством труда и социальной защиты России, и нам обещана дополнительная сумма в 88 миллионов.

- Куда обращаться предпринимателям и гражданам, если им что-то непонятно по процедуре выплат?

- У нас есть телефоны горячей линии при министерстве экономического развития, центр «Мой бизнес»: они ответят на все вопросы. А гражданам следует обращаться в органы социальной защиты, где вас проконсультируют.

КОНСТИТУЦИЯ И НЕ ТОЛЬКО

- Как-то изменится формирование бюджета на будущий год?

- Это важный вопрос, и он касается далеко не коронавируса. В 2020 году мы начнем внедрять инициативное бюджетирование – проект, благодаря которому на формирование главного финансового документа края будут значительно влиять граждане. Мы уже разрабатывали нормативные документы и планировали в «мирное время» проводить сходы граждан, опросы, слушать мнение граждан о том, что конкретно в бюджете предусмотреть.

Но пандемия внесла свои коррективы. И сейчас мы решили воспользоваться случаем, и совместно с голосованием по Конституции, проведем голосование по инициативному бюджету. Времени на подготовку мало, поэтому выбрали в качестве пилота четыре города – Владивосток, Находка, Уссурийск и Артем. Распределили между ними средства, 300 миллионов рублей, по количеству населения каждому муниципалитету. Они в ближайшее время представят нам альтернативные проекты. Таким образом, когда мы с вами придем на избирательные участки, после основного голосования нам предложат выбрать между тремя или четырьмя проектами, за один из которых необходимо будет проголосовать. Выбранный проект найдет отражение в бюджете и будет реализован по инициативе граждан.