2020-06-07T04:17:21+03:00
Общество

Редкого для Приморья дельфина спасатели на руках унесли в море (ВИДЕО)

Мормлек застрял на илистом дне бухты Мелководная в районе Де-Фриза
Константин МИХАЙЛОВ
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Фото: страница Facebook Евгения ПолухинаФото: страница Facebook Евгения Полухина
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Редкого в России серого дельфина спасли из иловой ловушки жители Приморья и специалисты поисково-спасательной службы. Об этом сообщил руководитель дайвинг-клуба Sea Frogs Евгений Полухин.

В минувшую субботу, утром, Евгению сообщили о косатке, которая якобы запуталась в сетях в бухте Мелководной в районе Де-Фриза. Но когда неравнодушные граждане, а следом и специалисты — спасатели прибыли на место, выяснилось, что это дельфин, который, вероятно, увлекшись погоней за рыбой, выскочил на илистое мелководье и застрял.

— Дельфин большой — около трех метров — и тяжелый, около тонны весом. Мы со спасателями его приподняли в воде и буквально на руках протащили на глубину, — рассказал дайвер.

В Приморье люди спасли серого дельфина застрявшего на мелководье.Видео: аккаунт Facebook Евгения Полухина

Надо отметить, что морское млекопитающее не оказывало сопротивления, поняв, что люди пришли ему на помощь.

Люди создали для животного «коридор» — по четыре спасателя по бокам. Таким приемом дельфина «увели на глубину». Некоторое время спасатели сопровождали спасенного на лодке.

— Там он остался возле банок гонять пеленгаса. Пеленгаса очень много, — сообщил Евгений Полухин.

Фото: страница Facebook Евгения Полухина

Фото: страница Facebook Евгения Полухина

Как утверждают биологи, встреча с серым дельфином в Приморье редкость. Основные места его обитания расположены в северной части Тихого океана у Курильских и Командорских островов. Серый дельфин занесен в Красные книги: международную (МСОП) и России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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