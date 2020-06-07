Почти 59 миллиардов рублей прикидочная стоимость моста на остров Елены во Владивостоке

Постановление правительства приморского края, касающееся постройки моста на остров Елены, появилось на официальном интернет-портале правовой информации. Документ пока только обязывает региональный Минтранс в 2020-21 годах сделать технологическое и ценовое обоснование инвестиций в объект «Строительство Владивостокской кольцевой автомобильной дороги. 1 этап. Остров Русский — остров Елены — улица Казанская». На это министерство получило 233 215 650 рублей. Сам же объект обойдется в 58 885 578 800 рублей.

Из постановления становится ясно, что строительная длина мостового перехода планируется в 10 километров, из которых сам мост составит 2026 погонных метров.

Проводить технологический и ценовой аудит этого инвестпроекта будут в два этапа. В 2020 году на подготовку обоснование инвестиций будет затрачено 103215,65 тысяч рублей. В 2021 — 130000,00 тысяч рублей.

СПРАВКА:

Публичный технологический и ценовой аудит объектов капитального строительства со стоимостью от 3 млрд рублей и более — это экспертиза инвестиционных проектов, определение обоснованности стоимости, как на стадии реализации, так и в процессе полного жизненного цикла.

На V Восточном экономическом форуме в 2019 году проектный институт из Санкт-Петербурга представил концепт моста на остров Елены.

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