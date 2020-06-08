Зачем нам такой дорогой мост на остров Елены?

На строительство мостов, соединяющих во Владивостоке остров Елены с Казанской улицей и Русским островом, планируется потратить порядка 59 миллиардов рублей. Информация об этом появилась на официальном интернет-портале правовой информации. Мы узнали мнение экономистов и экспертов в области городского устройства о том, зачем Владивостоку такой дорогой мост.

- Мост, конечно, вещь хорошая, но за 59 миллиардов можно сделать гораздо больше полезных вещей для города Владивостока, в том числе и для разгрузки движения. По большому счету я не вижу, чтобы этот мост что-то сильно разгрузил. А на 59 миллиардов можно построить, например, огромный микрорайон и обеспечить жильем всех нуждающихся. Можно сделать выезды из города на развязку Седанка-Патрокл. Это будет стоить дешевле и принесет больше пользы. Если учесть, что мост на Русский стоил порядка 30 миллиардов рублей, а его содержание обходится нам порядка 200 миллионов в год, то обслуживание моста на остров Елены, который хотят построить за 59 миллиардов рублей, будет стоить и того больше. Инициатива, на мой взгляд, очень сомнительная. Если мост на Чуркин назревал в городе давно, мост на Русский был амбициозными проектом, то постройка моста на остров Елены при таких затратах очень сомнительна, - говорит депутат Законодательного собрания Приморского края Артем Самсонов.

- У нас сейчас в основном заторы идут из-за Владивостокского морского торгового порта. Все думали, как эту проблему решить. Один вариант – построить кольцевую дорогу вокруг Владивостока. Когда-то даже население Владивостока голосовало за этот проект. А тут такой вариант возник, что если мы построим мост на Елену, то тогда контейнеровозы будут уходить из города на остров Русский и по объездной дороге выезжать дальше. Конечно, это непростое строительство, тяжелое, о чем и говорит его сумма – 59 миллиардов. Я думаю, что сейчас для такой стройки не то время. Деньги то могут пообещать, а где их возьмешь? Этот год вообще у нас будет тяжелым, и все это прогнозируют. В стране шестой год подряд падает показатель среднего дохода населения. Наверняка будет секвестрироваться бюджет. Но как сама идея, строительство моста на Елену действительно поможет разгрузить городские дороги, - говорит доктор экономических наук, профессор Александр Латкин.

- Я считаю, что этот мост совершенно не приоритетная задача для Владивостока. Городу есть, на что потратить эти деньги, в частности, на улучшение той же самой дорожной сети, чтобы она была более связана, чтобы появилось больше оперативных проездов, что решило бы проблему пробок. А связь острова Елена с городом – это хоть и задел на будущее, но пока что это дорога в никуда. Если при создании этого моста и есть ставка на транспортный запрос, то, по большому счету, этот мост нужен порту и компаниям, работающим с ним. В таком случае пусть они и финансируют этот проект. Мне, как активному горожанину, кажется, что государство должно профинансировать развитие города, а это вовсе не мост на остров Елены. На ремонт транспортной сети по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Владивосток в 2020 году потратит порядка 300 миллионов. Сумма не идет ни в какое сравнение с оценочной стоимостью моста. Существует великое заблуждение о том, что если будет больше дорог, развязок, мостов и хайвеев, то будет меньше пробок. Чтобы решить проблему пробок, нужно не стимулировать покупку автомобиля. Для этого нужно развивать общественный транспорт, делать его доступным, удобным и связывать разные точки города: автобусы, трамваи, выделенные полосы под общественный транспорт, велосипедные дорожки. А развивать нужно уличную сеть, а не строить новые мосты, - говорит участник движения урбанистов "Решение Город" Виталий Гречанюк.

Сколько стоит мост построить?

Согласно общедоступной информации, на создание Золотого моста во Владивостоке было потрачено 19 миллиардов 300 миллионов рублей. Строительство Русского моста обошлось в 32 миллиарда 200 миллионов рублей, ну а низководный мост через Амурский залив стоил 13 миллиардов 800 миллионов рублей. Таким образом на возведение трех мостов во Владивостоке в свое время было потрачено 65 миллиардов 400 миллионов рублей.

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