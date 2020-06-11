Приморские дети могут посетить Музей игрушек

Для того, чтобы познакомиться со старинными и советскими куклами, раритетными елочными украшениями, глиняными свистульками и прочими детскими радостями, даже из дома выходить не надо, не то, что ехать в Спасск-Дальний. Посетить музей игрушек можно виртуально на сайте Социально-культурного центра Спасского района.

Экскурсовод Надежда Зеленова в компании с очень компетентным помощником Петрушкой знакомит гостей с экспозицией, которая не только интересна, но и познавательна. Начинается экскурсия с уголка русского быта, где есть и прялка, и ступа, в которой далекие наши предки делали муку для хлеба и пирогов.

Культурный досуг прошлого представлен музыкальными инструментами: гармошки, балалайки, различные трещотки и свистульки услаждали слух в давние времена. Но главные «герои» экспозиции», конечно, куклы. В экспозиции представлены традиционные – тряпичные, набитые соломой или душистыми травами.

- А вот кукла-желанница,- рассказывает Надежда Зеленова. – Чтобы исполнилась мечта, к ее наряду надо было пришить бусину или пуговичку, и никому не показывать волшебную игрушку.

В ходе виртуальной экскурсии ребята узнают о традициях изготовления глиняных игрушек, об истории плюшевых мишек. Увидят новогодние игрушки советского периода. Познакомятся с куклами и машинками, какими когда-то играли их мамы и папы, дедушки и бабушки.

Музей открыт в режиме онлайн для всех желающих. Чтобы прямо сейчас попасть на экскурсию, пройдите по ссылке.