Инна Вербицкая: мы должны дарить людям позитивные эмоции, особенно в период коронавируса

8 июня в России отмечается День социального работника. 27 октября 2000 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ № 1796 «О дне социального работника», который лаконично предписывал «Установить День социального работника и отмечать его 8 июня». На плечах социального работника действительно большая ответственность, об этом говорит и тот факт, что даже во время пандемии коронавируса представители этой профессии выкладываются на полную. Кто-то занимается раздачей продуктовых наборов, кто-то оказывает адресную медицинскую помощь, а другие приносят искусство в дом. Основатель социального проекта школа «Белая Трость» во Владивостоке Инна Вербицкая рассказала, как им удалось организовать работу в непростой период и какие интересные проекты они смогли реализовать.

- Социальный проект школы «белая Трость» совместно с картинной галереей Приморского края и музеем им. Арсеньева создали два проекта для людей с ограничениями по зрению. Этот тот формат, который могут воспринимать люди, имеющие ограничения по зрению, в том числе полностью слепые. Экскурсовод описывал картину таким образом, чтобы слепой мог ее представить и досконально понять, что на ней изображено. Это и описание сюжета картины, объяснение смысла многих графических элементов, а также описание исторических событий, которым посвящена эта картина. Экскурсия записывается в аудиофайл, прослушав который можно еще ближе познакомиться с искусством, несмотря ни на какие ограничения. Думаем, что проект «Встречи с искусством» будет развиваться и распространяться на территории Приморского края.

По такому же принципу мы работаем с музеем им. Арсеньева. Мы создали проект «Удивительное путешествие по страницам истории Приморского края» и первое направление в рамках этого проекта, это рассказ о Владивостокской крепости. История рассказывается таким образом, что создается практически полноценное ощущение присутствия в музее. Задействуется весь диапазон звуков, которые позволяют передать эти ощущения. Эти эмоции очень важны для людей с ограничениями по зрению, особенно в период карантина, когда мы все сидели по домам.

Кроме этих двух проектов, мы в период карантина постоянно оказывали юридическую помощь и консультации. К нам обращались люди с инвалидностью. И поэтому основные вопросы на которые мы отвечали, касались социальной сферы. Но, были и вопросы связанные с распространением коронавируса.

- Насколько можно оценить вклад государства в поддержку слабозащищенных слоев общества во время пандемии коронавируса?

- Это было для всех неожиданным. Финансовая поддержка оказалась очень важна для всех. Приморский край, по сравнению с другими регионами Дальнего Востока, одним из первых начал оказывать помощь слабозащищенным слоям населения. Конечно, поначалу были небольшие сложности из-за большого наплыва желающих обратиться за поддержкой. Сайт госуслуг не выдержал такой работы. В этой ситуации работу на себя взяли государственные органы края, которые работали с людьми уже по-другому, стараясь им помочь. Это и выплаты матерям, и раздача продуктовых наборов, и поддержка малого и среднего бизнеса. И действительно государство не бросило своих граждан и не только продолжило выполнять уже имеющиеся обязательства, но и выполнило новые.

- Можно ли было оказать такую поддержку без участия государства?

- В такой ситуации, с которой мы все столкнулись, не могло быть иначе. Все это невозможно было бы воплотить в жизнь без государственной поддержки. Именно поэтому в предлагаемых поправках в Конституцию значительно расширен именно социальный блок гарантий населению. И я считаю это абсолютно правильным решением. Должна быть постоянная индексация прожиточного минимума, а государство должно пристальнее следить за ростом цен как на продукты первой необходимости, так и на жилищно-коммунальные услуги.