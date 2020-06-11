«Меридианы Тихого-2020» преподнесут сюрпризы зрителям

Несмотря на пандемию коронавируса, подготовка к кинофестивалю «Меридианы Тихого» идет в рабочем режиме. Почти 1400 фильмов из 109 стран мира уже представлены на суд жюри. Из них предстоит отобрать порядка 200 самых достойных.

Фестиваль-2020 пройдет с некоторыми новшествами в организации и содержании. Во-первых, возможно, изменится площадка, на которой состоится церемония открытия. Есть идея провести ее на центральной площади Владивостока, хотя возможны и другие варианты. Во-вторых, впервые планируется провести «Бриннеровские чтения» в память американского актера театра и кино Юла Бриннера, который 100 лет назад, 11 июля 1920 года, родился во Владивостоке. В последующем проект планируется сделать ежегодным. Еще в программе «Меридианов» могут появиться «новички»: на участие в кинофестивале претендуют киноленты из Панамы, Гренландии, Судана и Маврикия.

- Правительство края сделало все, чтобы наш кинофестиваль осуществился. Отдельное спасибо хочется сказать губернатору Приморья Олегу Кожемяко. В этом году все пройдет по-особенному. Уже ведется вся необходимая подготовительная работа. Закупаются новые кресла – 2000 штук, экраны, свет, звук, – отметил генеральный директор «Меридианов», художественный руководитель Ефим Звеняцкий.

Он также заметил, что по традиции мероприятия кинофестиваля развернутся в этом году не только во Владивостоке, но и в других городах и районах Приморья, в частности, в Арсеньеве и Большом Камне.

Любители короткометражного кино в этом году смогут увидеть восемь конкурсных картин, часть из которых уже определена.

- Короткий метр – кино, к которому мы относимся с особым трепетом. Это территория творческой свободы. Создатели еще не испытывают давления со стороны бюджета, людей, с которыми работают. Я отсмотрела уже 700 фильмов, впереди – еще около 200. Разнообразие тем и жанров не дает отследить какую-то одну генеральную линию. Есть ленты о семье, экологии, политике и многом другом. Всего в конкурсную программу попадет восемь картин, одну из которых мы уже определили. Это американское кино, очень ностальгическое, – рассказала куратор кинопрограмм Наталья Тимофеева.

Она отметила, что запланированы к проведению и специальные кинопрограммы:

- Одной из таких программ станет «Французский канкан», в рамках которой покажем французские мюзиклы, создающие действительно хорошее настроение, – уточнила Наталья Тимофеева.

Кроме того во время фестиваля публике планируется показать новую картину российского режиссера Павла Лунгина «Эсав». В основе сюжета – одноименный роман израильского писателя Миера Шалева, который, по сути, является современным пересказом библейской истории о двух братьях, Исаве и Иакове.

- Я очень надеюсь, что осенью нам удастся встретиться. Привезу на кинофестиваль свою картину, израильско-русский фильм «Эсав». Это семейная драма о сложных человеческих отношениях, – заявил Павел Лунгин.

КСТАТИ

Как подчеркнули в министерстве культуры и архивного дела Приморского края, кинофестиваль является одним из ключевых культурных событий осени в регионе и настоящей его визитной карточкой. Событие посещают известные представители отечественной и мировой киноиндустрии. В частности, в разные годы на синей, в цвет моря, ковровой дорожке можно было увидеть Сергея Жигунова, Константина Хабенского, Стивена Болдуина, Джулию Ормонд и других.

ВАЖНО!

В связи с текущей ситуацией в России и мире ранее дирекция кинофестиваля приняла решение о переносе события на более безопасное и комфортное для всех участников время. Новые даты мероприятия – 10-16 октября 2020 года.