Приморье присоединилось к всероссийской акции «Таврида – детям»

Мастер-классы, прошедшие в Международный день защиты детей, стали окончанием большого проекта «Таврида – детям», в котором приняли участие более 2500 детей из 73 регионов России. Приморье не обошли вниманием. Так, в Центре содействия семейному устройству в Уссурийске состоялось большое показательное выступление представителей региональной команды КВН «Красный лис» и бойцов российских студенческих отрядов Приморского края.

- Волонтеры организовали мастер-классы по сценическому искусству и актерской игре, которые очень понравились всем воспитанникам центра. Мероприятия провели с соблюдением всех мер безопасности, – рассказала директор департамента по делам молодежи Приморского края Елена Томчук.

Виртуальная часть акции включала урок по вокалу от известной в крае певицы, ведущей и композитора Антонины Токликишвили. Мероприятие прошло на базе Центра содействия развитию молодежи Приморского края.

Всего в рамках акции «Таврида – детям» в России прошло уже более 500 мастер-классов, в том числе с приглашением звезд мировой величины. Занятия проводятся по разным творческим направлениям, среди которых – музыка, хореография, изобразительное искусство, литература, рукоделие, актерское мастерство, народное творчество.

Справка «КП»

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширился до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября) и фестиваль творческих сообществ «Таврида-Арт» (20-26 августа).