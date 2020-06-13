Медведь-людоед задрал рыбака на Камчатке - мужчина пытался скрыться от зверя в реке

Трагедия случилась в 15 километрах от села Тигиль на берегу одноименной реки. Там нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. На место незамедлительно были направлены следователи.

По предварительным данным, компания мужчин поехала на берег, чтобы порыбачить. В какой-то момент один из них остался без приятелей, тогда на него напал медведь. Тот попытался скрыться от него в реке, но погоня завершилась ЧП. Зверь задрал его и закопал в земле. Следователям уже удалось выяснить, что скончался житель Вилючинска 1974 года рождения.

- По материалам проверки, мужчина занимался рыбной ловлей, когда на него напал медведь, - рассказывает Елена Матафонова, руководитель пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю. - От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

В ведомстве отмечают, что самого медведя после трагедии отстрелили местные охотники. Сейчас следователям предстоит провести проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. По ее результатам станет ясно, есть ли основание для возбуждения уголовного дела.

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