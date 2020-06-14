Прокуратура проводит проверку по факту разлива мазута на Камчатке
Прокуратура организовала проверку по факту разлива мазута в акватории бухты Крашенникова в городе Вилючинск. Ведомство проверяет соблюдение требований природоохранного законодательства. Отмечается, что на месте уже ведутся работы по очистке береговой линии, сообщает пресс-служба межрайонной природоохранной прокуратуры Камчатского края.
Как рассказали в ведомстве, жители Вилючинска обнаружили накануне пятно мазута, которые ветром было прибито к берегу бухты. На месте уже работают специалисты, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований природоохранного законодательства, а также даст оценку размеру причиненного ущерба.
По предварительной версии, сброс мазута произошел в результате пожара на 71-м доке.
На данный момент уже очищено зачистить более 300 метров прибрежной полосы. Всего было собрано и вывезено порядка 400 кг нефтешлама.
По информации отряда ЛАРН КГКУ «ЦОД», в ходе работ было использовано 60 кг сорбента.
Прокуратура проводит проверку по факту разлива мазута в бухте на Камчатке.По предварительной информации, произошел сброс мазута в результате пожара на 71-м плавучем доке
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ИСТОЧНИК KP.RU