«Вонь несусветная»: тонны биоресурсов на берегу во Владивостоке шокировали горожан

Неприятная находка на побережье озадачила жителей Владивостока. Автор видео утверждает, что действия развернулись в районе бухты Воевода, на Русском острове. Женщина запечатлела разбросанные по берегу снасти с биоресурсами. Мидии также оказались подвешены на ветках деревьев поблизости. Кадры, размещенные в социальных сетях, стали причиной общественного резонанса. Видео уже заинтересовалась природоохранная прокуратура города.

Сотни килограмм морепродуктов и смердящий запах заполонили побережье Амурского залива во Владивостоке. Кто именно выловил такое количество биоресурсов, сейчас предстоит выяснить специалистам. В бухте Воевода, как известно, находится база по выращиванию и продаже морепродуктов, однако получены ли в этом году предпринимателями все необходимые разрешения, пока вопрос открытый. «КП-Владивосток» обратилась за комментарием к работникам базы, однако специалисты пока не спешат разъяснить ситуацию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/784901" frameborder="0"></iframe> Морские деликатесы на берегу одной из бухт Владивостока.Видео: lifedv

Тем временем жители Приморья не скупятся на комментарии – «Сушат, видимо, и потом по пивнухам развозят?», «Ужас, варвары», «Просто фильм ужасов».

– Сейчас организована проверка. В ближайшее время планируем выехать на место и установить, кому принадлежит улов, выясним старый он или свежий. Также проверим законность действий по документам, – прокомментировал Владивостокский межрайонный природоохранный прокурор Константин Андронович.

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