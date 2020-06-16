2020-06-16T11:14:40+03:00
Происшествия

«Сожгу себя и катер»: рыбалка в Приморье закончилась скандалом

Арест катера за незаконную ловлю симы, рыбак решил оспорить жесткими методами [видео]
Милана СОКОЛ
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Рыбалка в Хасанском районе привела к скандалуРыбалка в Хасанском районе привела к скандалуФото: принтскрин видео.
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В неприятной ситуации оказались жители Хасанского района Приморья, рыбалка для которых закончилась серьезными разборками с погрануправлением. По информации портала newsbox, весь сыр-бор возник из-за находящегося на борту катера одного из самых редких видов тихоокеанского лосося. Однако при дальнейшем разбирательстве «КП» выяснила, что дело не столько в симе, которая разрешена к добыче в ограниченном количестве, а в рыбалке на запрещенной территории.

История развернулась в Посьете. На кадрах видео мужчина яростно доказывает свою правоту, уверяя, что браконьерством не занимался. Рыбка всего одна, да и разрешение на вылов у него имеется. Группа поддержки в катере и вовсе заявляет, что рыба сама всплыла, симу, якобы просто нашли.

Справедливости ради отметим, что разрешение у мужчины действительно есть. Рыбак мог поймать не более 1 симы в сутки. Однако пограничники уверяют, что троллинг (ловля на приманку с движущегося плавсредства) велся с нарушениями.

– Гражданин РФ осуществлял рыболовство в запретном районе на особо охраняемой природной территории, что является административным правонарушением, предусмотренным ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ, – прокомментировали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по ПК.

Согласно действующему законодательству, по этой статье мужчине грозит штраф и возможная конфискация катера до окончания разбирательства. Кстати, одна незаконно выловленная сима оценивается в 5128 рублей.

Помимо этого специалисты выяснили, что в уведомлении об осуществлении промысловой деятельности вписаны другие пассажиры. Данные на бумаге не совпали с реальной картинкой. А это еще один штраф – от 300 до 1000 рублей.

Заядлый рыбак решил не сдаваться без боя. Когда словесные попытки убедить представителей надзорного ведомства не увенчались успехом, мужчина перешел к более отчаянным действиям. На эмоциях он облил катер бензином, пообещав сжечь транспортное средство и, если понадобится – себя вместе с ним.

Рыбак угрожал сжечь себя, если у него конфискуют катер.Видео: newbox24.tv

Естественно подобной развязки отдыха на воде никто не захотел. Катер, оставили мужчине на ответственное хранение, выписав административные протоколы.

– В период составления процессуальных документов, мужчина всячески препятствовал исполнению служебных обязанностей сотрудниками Пограничного управления. А также создал угрозу своей жизни и здоровью пассажиров, находившихся в катере и должных лиц на берегу – подытожили в погрануправлении.

Сейчас по поводу произошедшего проводится проверка. Не исключено, что выявленные нарушения станут причиной запрета рыбалки для мужчины в этом сезоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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