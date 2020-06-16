Нерадивый водитель залил федеральную трассу во Владивостоке белой краской

Серьезное ЧП на федеральной трассе во Владивостоке привело к многокилометровому затору и целому ряду проблем, как для водителя большегруза, так и для администрации города. Нерадивый перевозчик, судя по всему, не убедился в креплении груза, и палет с краской угодил прямо на дорогу. К слову, на участке как раз ведется ремонт, рабочие лишь недавно закончили укладку первого слоя асфальта. Естественно, что подобная покраска в планы специалистов не входила.

Краска оказалась разлита на трассе А-370, в районе «Академгородка», непосредственно перед выездом из пригорода. Масштабное происшествие моментально сковало движение, оно и понятно, автомобилистам не особо хочется портить свои машины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="608" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/785181" frameborder="0"></iframe> Дорога во Владивостоке залита краской.Видео:Masha Saukh

Для устранения последствий случившегося, привлекли специалистов МЧС. С помощью пожарной машины с дороги удалось смыть часть краски. Однако полностью расчистить полосы для проезда не получилось. Краска уже местами подсохла.

Помимо проезжей части «затонированы» оказались тротуар, бордюры и фонарные столбы. Нанесен ли вред экологии – в ближайшее время выяснят экологи. В непосредственной близости с дорогой находятся деревья, кустарники и цветы, едкая субстанция их попросту может повредить.

Краска залила территорию вокруг. Фото: blog_vladivostok

– Согласно статье 45.1 по благоустройству территории, виновнику предстоит устранить последствия и возместить понесенный ущерб. Сумму убытков вычислят специалисты, – прокомментировала специалист пресс-службы администрации Владивостока Ольга Суходоева.

По словам официального представителя ведомства, автомобилист может сам попробовать расчистить территорию от краски. Но скорее всего потребуется помощь городских служб.

Отметим, на данном участке трассы «Уссури» проходит масштабный ремонт, субсидии на который выделило Минвостокразвития. В пригороде планируется не только заменить дорожное покрытие, но и оборудовать проезжую часть разделительными конструкциями, а также облагородить территорию вокруг.

– В месте, где произошло ЧП, был уложен только первый выравнивающий слой асфальта. Работникам еще предстоит сделать прослойку из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который является сверхпрочным покрытием для дороги, – отметили в пресс-службе мэрии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/785199" frameborder="0"></iframe> В Пригороде Владивостока с большегруза слетел палет с краской.Видео: dps_vl

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