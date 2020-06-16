2020-06-16T13:24:36+03:00
Происшествия

Нерадивый водитель залил федеральную трассу во Владивостоке белой краской

Окрасился свежеуложенный асфальт, тротуар и территория вокруг. Собралась внушительная пробка [фото, видео]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Проезжая часть оказалась залита белой краской. Фото: blog_vladivostokПроезжая часть оказалась залита белой краской. Фото: blog_vladivostok
Изменить размер текста:

Серьезное ЧП на федеральной трассе во Владивостоке привело к многокилометровому затору и целому ряду проблем, как для водителя большегруза, так и для администрации города. Нерадивый перевозчик, судя по всему, не убедился в креплении груза, и палет с краской угодил прямо на дорогу. К слову, на участке как раз ведется ремонт, рабочие лишь недавно закончили укладку первого слоя асфальта. Естественно, что подобная покраска в планы специалистов не входила.

Краска оказалась разлита на трассе А-370, в районе «Академгородка», непосредственно перед выездом из пригорода. Масштабное происшествие моментально сковало движение, оно и понятно, автомобилистам не особо хочется портить свои машины.

Дорога во Владивостоке залита краской.Видео:Masha Saukh

Для устранения последствий случившегося, привлекли специалистов МЧС. С помощью пожарной машины с дороги удалось смыть часть краски. Однако полностью расчистить полосы для проезда не получилось. Краска уже местами подсохла.

Помимо проезжей части «затонированы» оказались тротуар, бордюры и фонарные столбы. Нанесен ли вред экологии – в ближайшее время выяснят экологи. В непосредственной близости с дорогой находятся деревья, кустарники и цветы, едкая субстанция их попросту может повредить.

Краска залила территорию вокруг. Фото: blog_vladivostok

Краска залила территорию вокруг. Фото: blog_vladivostok

– Согласно статье 45.1 по благоустройству территории, виновнику предстоит устранить последствия и возместить понесенный ущерб. Сумму убытков вычислят специалисты, – прокомментировала специалист пресс-службы администрации Владивостока Ольга Суходоева.

По словам официального представителя ведомства, автомобилист может сам попробовать расчистить территорию от краски. Но скорее всего потребуется помощь городских служб.

Отметим, на данном участке трассы «Уссури» проходит масштабный ремонт, субсидии на который выделило Минвостокразвития. В пригороде планируется не только заменить дорожное покрытие, но и оборудовать проезжую часть разделительными конструкциями, а также облагородить территорию вокруг.

– В месте, где произошло ЧП, был уложен только первый выравнивающий слой асфальта. Работникам еще предстоит сделать прослойку из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который является сверхпрочным покрытием для дороги, – отметили в пресс-службе мэрии.

В Пригороде Владивостока с большегруза слетел палет с краской.Видео: dps_vl

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Приди заранее и получи полноценный выходной: жителям Приморья рассказали, как с выгодой принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию
Правительство Приморья продает акции на 222 миллиона рублей
АО "Восточный Порт" дополнительно инвестирует 100 млн рублей в модернизацию круглогодичного пылеподавления на судопогрузочных машинах
Зампред "Боевого братства" в Приморье Виктор Тарабарин: Россия должна укрепить суверенитет и гарантировать патриотическое воспитание молодежи
Уссурийск готовится к проведению Парада Победы
Четыре зеленые лошади вышли пастись на одну из улиц Владивостока
Более тысячи приморских семей получили «Дальневосточную ипотеку» в Сбербанке
Открыт мост через реку Славянка на приморской трассе Галенки — Поспеловка
Снижение температуры и дожди ожидаются в Приморье к концу недели
Во Владивостоке водитель протаранил КамАЗ дорожников, автомобилист скончался до приезда скорой
Сразу 5 авто в одном ДТП во Владивостоке
Мошенник из Приамурья, обманувший людей на 7 миллионов рублей, задержан во Владивостоке
Клиенты Сбербанка могут бесплатно проверить на мошенничество подозрительные номера телефонов и сайты
«Земля леопарда» вновь открыла таежные тропы для гостей
Производство ветрогенераторов могут начать в Приморье
Названы причины роста заболеваемости коронавирусом в Приморье
Большегрузам запретят останавливаться на улице Калинина во Владивостоке
Еще две человеческих жизни унес коронавирус в Приморье
Спецмашины АО «Восточный Порт» совершили 25 выездов для санитарной обработки улиц Врангеля
Количество заболевших СOVID-19 в Приморье превысило 3000 человек
Ранее судим: жители Приморья помогли задержать водителя, который сбил девушку на парковке
Сжечь чужую машину, чтобы не занимала место на стоянке решил житель Находки
Впервые за 6 лет инвестпрограмму по электроснабжению Владивостока реализуют полностью