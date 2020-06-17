Сезон охоты 2020 в Приморье: когда начнется, на кого можно охотиться и что для этого нужно

Сезон охоты в 2020 году в Приморье оказался под угрозой срыва из-за коронавируса. Весенняя охота была запрещена почти на всей территории России, но с постепенным выходом из ограничительного режима у охотников вновь появилась надежда на спасение сезона. Так с 1 июня в Приморье была разрешена охота самцов оленя благородного и оленя пятнистого с пантами. Рассказываем, в каком порядке будет организована дальнейшая охота в 2020 году.

Подготовка к охоте

Собираясь на охоту, любой бывалый зверолов точно знает порядок, согласно которому можно заниматься любимым делом. Периодически законодательство меняется, из-за чего к трапперам предъявляются новые требования. В 2020 году для охоты необходимо иметь при себе охотничий билет, разрешение на ношение и хранение охотничьего огнестрельного оружия, разрешение на право добычи охотничьего ресурса и путевку. Перед выездом в угодья обязательно проверьте, не устарели ли ваши документы. К слову, нельзя просто получить пакет документов, направиться в охотничье угодье и палить по всему, что только увидите. Охота строго регламентирована и требует серьезного подхода. Нужно не только выбрать зверя или дичь, на которое вы пойдете охотой, но также оформить соответствующие документы, о них ниже.

Охотничий билет можно оформить на Госуслугах, через МФЦ, либо через Министерство лесного хозяйство и охраны объектов животного мира Приморского края по адресу ул. Алеутская, 45а.

Документы на оружие также можно оформить через Госуслуги, либо лично посетив центр лицензионно-разрешительной работы Федеральной службы войск национальной гвардии РФ во Владивостоке по адресу г. Владивосток, пр. 100-лет Владивостока, д. 141. тел: +7 (423) 249-06-26. Понадобится также медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием и копия охотничьего билета.

Получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов можно через Госуслуги, либо в Министерстве лесного хозяйство и охраны объектов животного мира Приморского края. А путевка оформляется здесь же в Министерстве, либо через Госуслуги.

Куда отправляться на охоту

Согласно закону, в границы охотничьих угодий включаются земли, правовой режим которых допускает осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. Иными словами охотиться нужно в строго отведенных для этого местах, указанных на подробной карте.

Охота на оленей

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края официально заявило, что охота на оленей разрешена с 1 июня по 15 июля. Но стрелять во всех оленей без разбора нельзя. Разрешена лишь охота на самцов оленя благородного и оленя пятнистого с неокостеневшими рогами (пантами).

Кабан, пушнина и дичь

Традиционно осенний охотничий сезон начинается в Приморье в ноябре, а о старте приема документов сообщают заранее. Пока неизвестно, будут ли в 2020 году сдвинуты сроки.

Напоминаем, за незаконную охоту предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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