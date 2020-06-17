2020-06-17T10:57:43+03:00
Общество

Сезон охоты 2020 в Приморье: когда начнется, на кого можно охотиться и что для этого нужно

Рассказываем все самое важное о сезоне охоты в Приморье в 2020 году. Когда разрешат охоту, на кого можно будет охотиться и в каких охотничьих угодьях
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Сезон охоты 2020 в Приморье: когда начнется, на кого можно охотиться и что для этого нужноСезон охоты 2020 в Приморье: когда начнется, на кого можно охотиться и что для этого нужноФото: Александр ЧЕРНЫХ
Изменить размер текста:

Сезон охоты в 2020 году в Приморье оказался под угрозой срыва из-за коронавируса. Весенняя охота была запрещена почти на всей территории России, но с постепенным выходом из ограничительного режима у охотников вновь появилась надежда на спасение сезона. Так с 1 июня в Приморье была разрешена охота самцов оленя благородного и оленя пятнистого с пантами. Рассказываем, в каком порядке будет организована дальнейшая охота в 2020 году.

Подготовка к охоте

Собираясь на охоту, любой бывалый зверолов точно знает порядок, согласно которому можно заниматься любимым делом. Периодически законодательство меняется, из-за чего к трапперам предъявляются новые требования. В 2020 году для охоты необходимо иметь при себе охотничий билет, разрешение на ношение и хранение охотничьего огнестрельного оружия, разрешение на право добычи охотничьего ресурса и путевку. Перед выездом в угодья обязательно проверьте, не устарели ли ваши документы. К слову, нельзя просто получить пакет документов, направиться в охотничье угодье и палить по всему, что только увидите. Охота строго регламентирована и требует серьезного подхода. Нужно не только выбрать зверя или дичь, на которое вы пойдете охотой, но также оформить соответствующие документы, о них ниже.

Охотничий билет можно оформить на Госуслугах, через МФЦ, либо через Министерство лесного хозяйство и охраны объектов животного мира Приморского края по адресу ул. Алеутская, 45а.

Документы на оружие также можно оформить через Госуслуги, либо лично посетив центр лицензионно-разрешительной работы Федеральной службы войск национальной гвардии РФ во Владивостоке по адресу г. Владивосток, пр. 100-лет Владивостока, д. 141. тел: +7 (423) 249-06-26. Понадобится также медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием и копия охотничьего билета.

Получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов можно через Госуслуги, либо в Министерстве лесного хозяйство и охраны объектов животного мира Приморского края. А путевка оформляется здесь же в Министерстве, либо через Госуслуги.

Куда отправляться на охоту

Согласно закону, в границы охотничьих угодий включаются земли, правовой режим которых допускает осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. Иными словами охотиться нужно в строго отведенных для этого местах, указанных на подробной карте.

Охота на оленей

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края официально заявило, что охота на оленей разрешена с 1 июня по 15 июля. Но стрелять во всех оленей без разбора нельзя. Разрешена лишь охота на самцов оленя благородного и оленя пятнистого с неокостеневшими рогами (пантами).

Кабан, пушнина и дичь

Традиционно осенний охотничий сезон начинается в Приморье в ноябре, а о старте приема документов сообщают заранее. Пока неизвестно, будут ли в 2020 году сдвинуты сроки.

Напоминаем, за незаконную охоту предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Информация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Чем самозанятый лучше фрилансера?
Репетиторы, тренеры, фотографы, няни, компьютерные мастера и так далее — люди этих и многих других профессий, так называемые самозанятые, сильно пострадали от пандемии коронавируса. На какие меры поддержки они могут рассчитывать?
Новости 24
«Сначала – краска, теперь – гвозди»: приморских водителей предупреждают об опасности на трассе
Очевидцы уверены, что засняли процесс передачи взятки сотрудникам ГИБДД во Владивостоке
Троллейбус №11 во Владивостоке 18 июня не будет работать с 9 до 17 часов
Синоптики обещают улучшение погоды в Приморье в четверг
Праздничный салют ждет жителей Владивостока 24 июня
Экологи побывали на месте масштабного разлива краски во Владивостоке
Три компании, ремонтирующие дороги Владивостока, оштрафованы на 115 тысяч рублей
Жителям Владивостока помогут сделать «Первый шаг к бегу»
Более 70 ординаторов и студентов медиков в Приморье помогают опытным врачам в борьбе с COVID-19
Творческий характер Владивостока соберут в письмах и рисунках
Число лабораторий, которые проводят диагностику на COVID-19 в Приморье скоро увеличится