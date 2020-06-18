2020-06-17T11:42:38+03:00
Общество

Праздничные концерты в День России прошли в микрорайонах

Артисты выступили во Владивостоке, в Надеждинском, Партизанском, Яковлевском и других районах
Варвара ПОГОДИНА
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Концертные программы прошли под открытым небом. Фото – Игорь Новиков (правительство Приморского края)Концертные программы прошли под открытым небом. Фото – Игорь Новиков (правительство Приморского края)
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Праздничная акция «Мы – Россия» состоялась в Приморье в пятницу, 12 июня. Сценой под открытым небом стали общественные территории городов и поселков. Зрительскими ложами – балконы и распахнутые окна жилых домов. Артисты исполняли патриотические песни по случаю важного государственного праздника.

- Ежегодно в День России в нашей стране проходит множество торжественных мероприятий. В этом – сложившаяся эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы. Однако при помощи такой акции у нас появилась возможность создать праздничное настроение для граждан. Радует, что на предложение выступить 12 июня откликнулись многие артисты. Локальные концерты прошли во всех микрорайонах Владивостока, - рассказала и.о. директора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко.

Ещё праздничная одна акция – «Песни моей страны» – была посвящена одному из главных символов России – берёзе. Чтобы принять участие в ней, требовалось спеть песню «Берёзы» рядом с одним из таких деревьев, записать вокальный номер на камеру и выложить видео на своей странице в социальных сетях.

КСТАТИ

В День России в Приморье прошло множество мероприятий, большинство из которых в связи с эпидобстановкой состоялись в онлайн-формате. В их числе акция для иностранных граждан. Жители других государств могли поздравить россиян с праздником, прочитав на камеру стихотворения Александра Пушкина и других поэтов, чьё творчество является уже национальным достоянием нашей страны, и выложить видео в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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