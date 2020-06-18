2020-06-17T11:52:27+03:00
Общество

Приморские артисты готовятся к премьерам

При благоприятной эпидемиологической обстановке театры могут открыться в июле
Марина СМОРОДИНА
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Дальневосточная звезда Голливуда Юл Бриннер вновь «выйдет» к зрителям. Фото: kinopoisk.ruДальневосточная звезда Голливуда Юл Бриннер вновь «выйдет» к зрителям. Фото: kinopoisk.ru
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Приморские театры могут открыть двери для посетителей уже в июле. Об этом заявил губернатор края Олег Кожемяко после выступления с ежегодным отчетом перед Законодательным собранием в среду, 10 июня. Он отметил, что правительство Приморья уже готовится к частичному снятию тех ограничений, которые были введены в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации:

- Мы понимаем, насколько важен театр для Приморского края, он формирует культурную позицию региона и создает возможности для организации досуга населения.

Приморский краевой театр молодежи поставит спектакль о биографии оскароносного голливудского актера Юла Бриннера, который родился и провел детские годы во Владивостоке. На постановку выделен грант 3,6 миллиона рублей по Программе развития театрального искусства на Дальнем Востоке.

- Надеемся, что проект будет удачным. Спектакль взят в работу потому, что в 2020 году – ровно 100 лет со дня рождения Юла Бриннера. Горожане просто обязаны вспомнить об этом великом человеке, - считает директор театра Игорь Селезнев.

Продолжают творческую работу на «удаленке» и актеры театра имени Горького.

- Как только будет отменен режим самоизоляции, мы будем готовы к новым встречам со зрителями. А главным событием будет премьера спектакля «Мастер и Маргарита», - рассказал художественный руководитель театра Ефим Звеняцкий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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