Приморские артисты готовятся к премьерам

Приморские театры могут открыть двери для посетителей уже в июле. Об этом заявил губернатор края Олег Кожемяко после выступления с ежегодным отчетом перед Законодательным собранием в среду, 10 июня. Он отметил, что правительство Приморья уже готовится к частичному снятию тех ограничений, которые были введены в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации:

- Мы понимаем, насколько важен театр для Приморского края, он формирует культурную позицию региона и создает возможности для организации досуга населения.

Приморский краевой театр молодежи поставит спектакль о биографии оскароносного голливудского актера Юла Бриннера, который родился и провел детские годы во Владивостоке. На постановку выделен грант 3,6 миллиона рублей по Программе развития театрального искусства на Дальнем Востоке.

- Надеемся, что проект будет удачным. Спектакль взят в работу потому, что в 2020 году – ровно 100 лет со дня рождения Юла Бриннера. Горожане просто обязаны вспомнить об этом великом человеке, - считает директор театра Игорь Селезнев.

Продолжают творческую работу на «удаленке» и актеры театра имени Горького.

- Как только будет отменен режим самоизоляции, мы будем готовы к новым встречам со зрителями. А главным событием будет премьера спектакля «Мастер и Маргарита», - рассказал художественный руководитель театра Ефим Звеняцкий.