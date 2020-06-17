2020-06-17T12:17:22+03:00
Общество

С маршем, но без зрителей: Парад Победы в Приморье пройдет в усеченном формате

Как оказалось, увидеть парад во Владивостоке и Уссурийске сможет далеко не каждый
Кристина ГРИН
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Рассказываем, кто сможет увидеть Парад Победы 24 июня. Фото: Александр Сафронов (правительство Приморского края).Рассказываем, кто сможет увидеть Парад Победы 24 июня. Фото: Александр Сафронов (правительство Приморского края).
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24 июня 1945 года прошел первый Парад Победы. Поэтому перенос марша в 2020 году на этот день вполне оправдан и логичен. Подготовка к одному из самых ожидаемых мероприятий этого лета уже в самом разгаре. В начале месяца во Владивостоке и Уссурийске стартовали репетиции парада. В этом году самым важным нюансом стало соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм. Все участники марша и демонстрации военной техники носят маски, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Всего в Параде Победы примут участие 2000 военнослужащих, задействуют почти 100 единиц техники, включая военную авиацию. Вместе с тем, остро встал вопрос о том, кто вообще сможет присутствовать на событии, если губернатор Приморья продлил режим повышенной готовности до 30 июня. В итоге стало известно, что далеко не все смогут стать зрителями юбилейного парада.

- Празднование пройдет с ограниченным количеством зрителей. Главные герои торжества - ветераны Великой Отечественной войны, состояние здоровья которых позволит присутствовать на мероприятии, а также почетные жители Уссурийского городского округа, займут места на трибунах. Также будут присутствовать приглашенные гости - активисты-общественники, волонтеры и выдающиеся спортсмены, - сообщили в пресс-службу администрации Уссурийска. - За заслуги в своей деятельности, за помощь и поддержку социально незащищенных категорий граждан в период пандемии и за участие в мероприятиях и акциях, приуроченных ко Дню Победы, эти люди получили возможность присутствовать на Центральной площади города в такой знаменательный день. В обязательном порядке все гости пройдут тесты на коронавирус.

Такие же правила, по предварительным данным, будут работать и во Владивостоке. Власти настоятельно рекомендуют горожанам оставаться дома, чтобы обезопасить себя и своих близких от коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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