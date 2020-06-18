Квитанциями за май завершается отопительный сезон в Приморье
Владивостокское отделение теплосбыта Приморских тепловых сетей (филиал «Приморская генерация» АО «ДГК») сообщает в связи с окончанием 7 мая отопительного сезона 2019-2020: в квитанциях за июнь по домам без общедомовых приборов учета (далее - ОДПУ) произведено доначисление за отопление с 1 до 7 мая 2020 года (6 дней) по нормативам. Они утверждены письмом агентства по тарифам Приморского края № 27/1438 от 18.05.2020. Доначисления учтены в квитанции за июнь текущего года в графе «перерасчет».
В домах с установленными ОДПУ начисление за отопление в мае произведено исходя из показаний приборов учета. Показания передаются по 25 число каждого месяца. В связи с этим начисление за отопление в квитанции за май текущего года произведено исходя из суммарного расхода ОДПУ на отопление за пять дней апреля и шесть дней мая.
Напоминаем, в рамках предпринимаемых мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Приморского края очное обслуживание клиентов в офисах компаний АО «ДГК» и ПАО «ДЭК» временно перешло на дистанционный режим. Сегодня получить весь спектр услуг можно благодаря наличию компьютера либо другого коммуникативного устройства с доступом в Интернет. Оплатить счета, подать показания, задать интересующие вопросы потребители могут через ряд дистанционных сервисов.
Получить разъяснения по расчетам, оставить заявку и т.д. теперь можно, связавшись со специалистами по телефону Единой линии 8 800-234-7-777 или по телефонам, указанным в квитанции.
Энергетики напоминают, что функции расчета и абонентское обслуживание потребителей возложены на ПАО «ДЭК» в соответствии с агентским договором №14 ПГ/19 от 21.01.2019 г. «На оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Приморского края» между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК», функции расчета.
СЕРВИСЫ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ПОКАЗАНИЙ
индивидуальных приборов учета:
- www.dvec.ru/pokazaniya/ (передача показаний без регистрации)
- через «Личный кабинет» на сайте dvec.ru
- через бесплатное мобильное приложение «Личный кабинет ДЭК Теплосбыт».
- SMS на номер +7 924 234 4000.
- Приложение «OFFO»
- Сайт VL.ru
СПОСОБЫ ОНЛАЙН-ОПЛАТЫ (без комиссии):
- на официальном сайте компании www.dvec.ru через личный кабинет
- на сайте www.dvgk.ru/payment в разделе «Прием платежей»
- в системе «Город» на сайте https://www.kvartplata.ru/ (без регистрации)
- в мобильном приложении «Личный кабинет ДЭК Теплосбыт»
- в мобильном приложении «Квартплата+».
- через интернет-банкинг или мобильные приложения банков.