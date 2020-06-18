2020-06-18T04:56:49+03:00
Общество

Квитанциями за май завершается отопительный сезон в Приморье

АО «ДГК» отвечает на популярные вопросы потребителей об оплате отопления
Олег БЕЛОВ
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Ради безопасности потребителей энергетики перешли на дистанционный режим работы. Фото: АО "ДГК".Ради безопасности потребителей энергетики перешли на дистанционный режим работы. Фото: АО "ДГК".
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Владивостокское отделение теплосбыта Приморских тепловых сетей (филиал «Приморская генерация» АО «ДГК») сообщает в связи с окончанием 7 мая отопительного сезона 2019-2020: в квитанциях за июнь по домам без общедомовых приборов учета (далее - ОДПУ) произведено доначисление за отопление с 1 до 7 мая 2020 года (6 дней) по нормативам. Они утверждены письмом агентства по тарифам Приморского края № 27/1438 от 18.05.2020. Доначисления учтены в квитанции за июнь текущего года в графе «перерасчет».

В домах с установленными ОДПУ начисление за отопление в мае произведено исходя из показаний приборов учета. Показания передаются по 25 число каждого месяца. В связи с этим начисление за отопление в квитанции за май текущего года произведено исходя из суммарного расхода ОДПУ на отопление за пять дней апреля и шесть дней мая.

Напоминаем, в рамках предпринимаемых мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Приморского края очное обслуживание клиентов в офисах компаний АО «ДГК» и ПАО «ДЭК» временно перешло на дистанционный режим. Сегодня получить весь спектр услуг можно благодаря наличию компьютера либо другого коммуникативного устройства с доступом в Интернет. Оплатить счета, подать показания, задать интересующие вопросы потребители могут через ряд дистанционных сервисов.

Получить разъяснения по расчетам, оставить заявку и т.д. теперь можно, связавшись со специалистами по телефону Единой линии 8 800-234-7-777 или по телефонам, указанным в квитанции.

Энергетики напоминают, что функции расчета и абонентское обслуживание потребителей возложены на ПАО «ДЭК» в соответствии с агентским договором №14 ПГ/19 от 21.01.2019 г. «На оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Приморского края» между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК», функции расчета.

СЕРВИСЫ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ПОКАЗАНИЙ

индивидуальных приборов учета:

- www.dvec.ru/pokazaniya/ (передача показаний без регистрации)

- через «Личный кабинет» на сайте dvec.ru

- через бесплатное мобильное приложение «Личный кабинет ДЭК Теплосбыт».

- SMS на номер +7 924 234 4000.

- Приложение «OFFO»

- Сайт VL.ru

СПОСОБЫ ОНЛАЙН-ОПЛАТЫ (без комиссии):

- на официальном сайте компании www.dvec.ru через личный кабинет

- на сайте www.dvgk.ru/payment в разделе «Прием платежей»

- в системе «Город» на сайте https://www.kvartplata.ru/ (без регистрации)

- в мобильном приложении «Личный кабинет ДЭК Теплосбыт»

- в мобильном приложении «Квартплата+».

- через интернет-банкинг или мобильные приложения банков.

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