2020-06-19T14:05:08+03:00
Общество

В ДФО может появиться от 60 до 100 новых аэропортов

На Дальнем Востоке планируют создать доступную инфраструктуру для малой авиации
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Сейчас малая авиация на Дальнем Востоке развита слабоСейчас малая авиация на Дальнем Востоке развита слабоФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) прорабатывает вопрос создания в Дальневосточном Федеральном округе (ДФО) необходимой инфраструктуры для малой авиации. Планируется, что это может помочь развить туризм в округе. Об этом сообщил директор по транспортной и логистической инфраструктуре АНО АПИ Роман Семенцов.

«АПИ совместно с регионами прорабатывает вопрос создания унифицированной и доступной терминальной инфраструктуры для развития малой авиации для обеспечения доступности внутри региональных перевозок», - заявил Семенцов во время сессии Тихоокеанского туристического форума.

Он добавил, что малая транспортная доступность является ключевым фактором, препятствующим развитию туризма на Дальнем Востоке. А в связи с большой площадью региона здесь лучше всего развивать именно авиацию.

Семенцов добавил, что сейчас малая авиация на Дальнем Востоке развита слабо. Она состоит из аэропортов с грунтовыми полосами, но строить здесь терминалы слишком дорого. Из-за малого пассажиропотока инвестиции не окупаются.

«Есть инициатор [немецкая компания, которая уже работает на российском рынке] по проектам по созданию и модернизации терминальной инфраструктуры для малой авиации с использованием быстровозводимых конструкций. Наше Агентство активно взаимодействует с этой компанией и с региональными властями субъектов ДФО, чтобы понять, готовы ли регионы со своей стороны вкладываться в модернизацию или реконструкцию грунтовых полос», - добавил Семенцов в интервью ТАСС.

Он также добавил, что такие проекты могут рассчитывать на поддержку из федерального бюджета.

По словам эксперта, первый пилотный проект планируется запустить уже в этом году. Всего на территории Дальнего Востока может быть построено 60-100 аэропортов для малой авиации.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин внес в госпрограмму «Развитие транспортной системы» раздел по опережающему развитию Дальнего Востока, который, в том числе, предусматривает реконструкцию аэропортов ДФО.

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