Юрий Трутнев стал главой правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока

Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев стал председателем правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Об этом говорится в распоряжении кабмина. Ранее комиссию возглавлял бывший премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Возложить на члена комиссии Трутнева Ю. П. обязанности председателя комиссии, освободив от обязанностей первого заместителя председателя комиссии», - говорится в документе.

Состав комиссии также был обновлен, в него вошли министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, министр спорта Олег Матыцин, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, глава Минобрнауки Валерий Фальков, глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Добавим. Что ранее в состав комиссии также вошли глава Росреестра Олег Скуфинский, начальник управления развития приоритетных территорий правительства РФ Владислав Половинка, а также новые руководители дальневосточных регионов - врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн и врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов.

А вот бывшие губернаторы регионов, и члены прошлого правительства РФ, наоборот, из состава комиссии были исключены.

Первое заседание президиума комиссии в новом составе запланировано на 19 июня.

Добавим, что Юрий Трутнев сохранил пост вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО, также он продолжит курировать развитие Дальнего Востока и Арктики в кабмине. Кроме того в новом составе правительства он также получил полномочия заниматься развитием Северного Кавказа, приоритетных территорий России, свободных и особых экономических зон, а также территорий опережающего социально-экономического развития.