Аквабайкер спас тонущего во Владивостоке дайвера, услышав крик сквозь шум мотора

Аквабайкер Александр Черных спас тонущего у берегов Владивостока дайвера, успел вытащить его на поверхность в самый распоследний момент, когда тот уже пошел ко дну. Рискуя собственной жизнью, спортсмен спрыгнул с мотоцикла, уцепился за него одной рукой, а второй схватил тонущего и помог ему выбраться. В шоковом состоянии мужчину с приключениями смогли доставить на берег, медицинская помощь в итоге не понадобилась, но дайвер забыл у спасителя перчатки.

Удачная тренировка

В этот день, 19 июня, Александр с товарищами решил потренироваться недалеко от острова Елена. Еще на берегу заметили двух дайверов и на всякий случай уточнили у них, где те планируют нырять – чтобы случайно не наехать во время тренировок. Все было в порядке, дайверы и аквабайкеры выбрали разные места, встречи произойти не должно. Кто ж тога знал, как все обернется.

- Поставили буйки справа от канала, отрабатывали обычные упражнения к соревнованиям. В процессе решил сделать перерыв и отдохнуть – прокатиться вдоль канала, - рассказывает корреспонденту «Комсомолки» Александр. – Вижу, что мне с берега люди начинают показывать пальцем на дайвера. Это нормальная практика. Развернулся, но вдруг почувствовал что-то неладное. Я оглянулся – его уже нет, оглянулся еще раз – снова появился. Тут я сквозь шум мотора услышал «помогите» и сорвался быстрее к нему.

Счет шел на доли секунд, но Александр мгновенно сориентировался и принял правильное решение. Он на ходу спрыгнул с аквабайка, уцепившись в него правой рукой, а свободной левой схватил уже уходящего на дно дайвера. Александр рисковал утонуть вместе с ним, ведь тот, как позже окажется, был с грузом, просто не смог его сбросить.

Камера на шлеме Александра и вторая – на самом байке – запечатлели этот момент. Поражает, как молниеносно спортсмен все сделал. «Цепляй, цепляй. Садись, Садись. Живой? Дыши-дыши, - скомандовал Черных. К тому времени дайвер наглотался воды, долго пытался вдохнуть, и все, что смог сказать: «Брат, спасибо!»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/786023" frameborder="0"></iframe> Аквабайкер сквозь шум мотора услышал крик о помощи и вытащил дайвера на поверхность.

В одних трусах на помощь

Как позже выяснилось, водолаз в какой-то момент не смог избавиться о части снаряжения, и оно потянуло его на дно. Маску и загубник при этом то ли потерял, то ли унесло течением.

- Я толком не понял, что произошло, мне потом его друг объяснил, но я терминологию эту не знаю, не разобрался. Вроде как не смог скинуть часть снаряжения, - говорит Александр.

По его словам, товарищ дайвера, когда увидел, что с другом беда, находился на мелководье – он сразу скинул свое снаряжение и бросился на помощь, но был далеко. А тонущего еще и уносило течением. Даже в ластах он вряд ли бы успел.

Спасенного надо было доставить на берег, но это оказалось не просто.

- Попытался вытащить его на аквабайк – не получилось. Хотел отбуксировать, чтобы он за ногу держался, то тоже не вышло. Тут мой друг с берега бросился на помощь. Одежду скинул и в одних трусах вскочил на сидячий аквабайк и подъехал. Он побольше, кое-как втащили его, довезли до берега на остров Елены – там ждал его товарищ. На берегу уже он стал немного приходить в себя, стал отхаркивать воду из легких. После чего мы их перевезли через канал на материк. Предложили вызвать скорую, но он отказался. В общем, там он уже был безопасности, а мы продолжили тренировку, - рассказал Александр Черных.

Забыл вернуть перчатки

Уже через нескорые время спортсмены снова подплыли к берегу, где спасенный дайвер и его товарищ обратились к ним и попросили контакты, чтобы отблагодарить.

- Мы сказали, что ничего не надо, ребята, спасибо. На том и расстались. Уже потом подумал, что контактами надо было обменяться. Ведь он у меня перчатки забыл, надо отдать.

Александр Черных впервые сел на аквабайк в 12 лет, в соревнованиях участвует с 2008 года, как и его младший брат Вадим. Их отец – известный спортсмен Игорь Черных, призер чемпионата мира по гонам на аквабайках. Династия, известная далеко за пределами Приморья. Теперь у семьи есть еще один повод гордиться.

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