2020-06-21T17:59:10+03:00
Общество

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 22 июня 2020: число заболевших продолжает снижаться

Последние новости о коронавирусе во Владивостоке на 22 июня 2020. Губернатор поручил административным комиссиям усилить работу
Галина КУЛИМБАЕВА
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С начала эпидемии в Приморье коронавирусом заразились более 3,5 человекС начала эпидемии в Приморье коронавирусом заразились более 3,5 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке и Приморье на 22 июня 2020 года. Число заболевших за сутки снова меньше сотни. Специалисты отмечают, что несмотря на все еще высокие показатели, второй день подряд наблюдается снижение количества новых заболевших.

Так, за прошедшие сутки в Приморье коронавирус диагностирован у 89 человек. Всего же в регионе зарегистрированные 3 553 случая. С начала эпидемии выздоровели 2 077 человек, из них за сутки 63. Не справились с болезнью 33 человека. Последней жертвой COVID-19 стал 64-летний житель Находки, поступивший в больницу уже в тяжелом состоянии.

Сохранить тенденцию

Губернатор Приморского края поставил главную задачу – сохранить тенденцию сокращения количества заболевших коронавирусом. По словам главы региона, для этого должна быть усилена работа административных комиссий в муниципальных образованиях из «красных» и «желтых» зон – территорий, где больше всего регистрируется заболевших. Это по-прежнему Владивосток. Находка, Уссурийск и Артем.

Ранее сообщалось, что в Приморье планируют перейти к поэтапному снятию ограничений. В частности, сейчас речь идет о работах веранд предприятий общественного питания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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