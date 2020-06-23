Парад Победы 24 июня 2020 во Владивостоке: какая техника проедет по главным улицам и как на нее посмотреть

В этом году Парад Победы во Владивостоке и Уссурийске пройдет 24 июня при особых условиях. Все марширующие будут в масках. На трибунах – всего несколько человек. И их всех, в том числе и журналистов, заранее протестировали на коронавирус. Простых зрителей в этом году на сам парад не пустят, посмотреть за действием можно будет по телевизору.

На трибуны пригласят лишь ветеранов, которые по состоянию здоровья смогут посетить праздник. Также почетных жителей, активистов-общественников, волонтеров и выдающихся спортсменов. Все они будут находиться на трибунах со всем соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

При этом сам парад будет вполне полноценным - 1600 человек от соединений и воинских частей края, более 90 единиц вооружения и военной техники. Планировалось также задействовать авиацию для воздушной части парада Победы, но пролет над Владивостоком решено было отменить из-за погодных условий.

Механизированную колонну возглавит легендарный танк Т-34, участвовавший в Сталинградской битве и недавно получивший название в честь участника Великой Отечественной войны приморца Ефима Гольдберга.

По центральной улице города проедут новые бронетранспортеры БТР-82А, БРДМ-2рхб, боевые машины пехоты БМП-2, артиллерийские самоходные установки 2С1 «Гвоздика», самоходные реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», береговые ракетные комплексы «Бастион» и комплексы ПВО — ЗРК «Оса», зенитно-ракетно-пушечные системы «Панцирь-С1» и зенитно-ракетные комплексы С-400. Впервые в параде примут участие бронемашины «Тигр» и недавно поступившие на вооружение морской пехоты ТОФ танки Т-80БВ.

И хоть массовых мероприятий и концертов на этот день не планируется, вечером в 22:00 в честь 75-летия Победы во Владивостоке прогремит праздничный салют, будет сделано 30 холостых залпов артиллерийских орудий и запущено более 300 фейерверочных выстрелов из салютных установок 2А85 с площадки военно-исторического музея «Владивостокская крепость». Для звукового сопровождения фейерверка по традиции с площадки на улице Батарейной, в районе мыса Боброва, используют две гаубицы Д-30.

План на день

6.00 – начало перекрытия дорог в центре Владивостока

9.50 – Выход знаменной группы и роты почетного караула на Светланскую

10.04 – Объезд парадного строя войск Владивостокского гарнизона

10.14 – Минута молчания

10.15 – Начало движения парадных расчетов, военной техники, ретротехники

10.52 – Прохождение сводного оркестра с песней «День Победы»

12.00 – Снятие перекрытия дорог

22.00 – Праздничный салют

Какие дороги перекроют во Владивостоке на время Парада Победы?

Карта перекрытия дорожного движения во время Парада Победы

Где смотреть Парад Победы?

Трансляцию мероприятия в прямом эфире организует краевой телеканал ОТВ-Прим. Кроме того, для удобства читателей «Комсомольской правды» мы запустим эфир и на сайте DV.KP.RU.

Сразу после парада мы опубликуем видео в формате 360, чтобы каждый смог почувствовать себя в гуще событий. Просмотреть это видео можно будет как с использованием специальных очков виртуальной реальности, так и без них. Следите за нашим сайтом.

Прогноз погоды на 24 июня во Владивостоке

Утром: облачно, +14°С, ветер юго-восточный 7,5 м/c. Влажность воздуха 97%

Днем: облачно и слабый дождь, +14°С, ветер южный 6,3 м/c. Влажность воздуха 100%

Тем временем

Одновременно с Владивостоком Парад Победы на центральной площади принимает и Уссурийск. В праздничной демонстрации планируется участие более 1500 военнослужащих гарнизона: артиллеристы, танкисты, мотострелки, военные летчики и десантники пройдут торжественным маршем. По главной улице города проедут колонны бронетранспортеров, систем залпового огня «Ураган» и «Торнадо». В Параде Победы задействуют пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», различные танки, самоходную артиллерию и огнеметные системы. Планируется, что изюминкой парада станет восстановленный столетний танк Т-18 (МС-1). Реставраторы починили ходовую часть МС-1 и силовую установку. Боевая машина даже прошла стационарные и ходовые испытания. Посмотреть на Парад Победы в Уссурийске можно в эфире телеканала «Телемикс» в 10.00.

Будет ли Бессмертный полк?

Президент России Владимир Путин определил, что шествие Бессмертного полка пройдет в стране 26 июля. Эта дата совпадает с празднованием Дня ВМФ, что весьма символично, ведь в этот праздник отмечается с размахом во Владивостоке. Однако, если к этому времени будут существовать какие-либо риски для здоровья граждан, акцию перенесут на другую дату до нормализации эпидемиологической обстановки.