2020-06-23T07:07:53+03:00
Общество

Парад Победы 24 июня 2020 во Владивостоке: какая техника проедет по главным улицам и как на нее посмотреть

Рассказываем все о том, в каком формате 24 июня 2020 года пройдет Парад Победы во Владивостоке, где можно будет посмотреть на технику и какие дороги перекроют на время парада
Алексей САМУСЬКОВ
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Парад Победы 24 июня 2020 во Владивостоке: какая техника проедет по главным улицам и как на нее посмотретьПарад Победы 24 июня 2020 во Владивостоке: какая техника проедет по главным улицам и как на нее посмотретьФото: Сергей ТАРАСОВ
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В этом году Парад Победы во Владивостоке и Уссурийске пройдет 24 июня при особых условиях. Все марширующие будут в масках. На трибунах – всего несколько человек. И их всех, в том числе и журналистов, заранее протестировали на коронавирус. Простых зрителей в этом году на сам парад не пустят, посмотреть за действием можно будет по телевизору.

На трибуны пригласят лишь ветеранов, которые по состоянию здоровья смогут посетить праздник. Также почетных жителей, активистов-общественников, волонтеров и выдающихся спортсменов. Все они будут находиться на трибунах со всем соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

При этом сам парад будет вполне полноценным - 1600 человек от соединений и воинских частей края, более 90 единиц вооружения и военной техники. Планировалось также задействовать авиацию для воздушной части парада Победы, но пролет над Владивостоком решено было отменить из-за погодных условий.

Механизированную колонну возглавит легендарный танк Т-34, участвовавший в Сталинградской битве и недавно получивший название в честь участника Великой Отечественной войны приморца Ефима Гольдберга.

По центральной улице города проедут новые бронетранспортеры БТР-82А, БРДМ-2рхб, боевые машины пехоты БМП-2, артиллерийские самоходные установки 2С1 «Гвоздика», самоходные реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», береговые ракетные комплексы «Бастион» и комплексы ПВО — ЗРК «Оса», зенитно-ракетно-пушечные системы «Панцирь-С1» и зенитно-ракетные комплексы С-400. Впервые в параде примут участие бронемашины «Тигр» и недавно поступившие на вооружение морской пехоты ТОФ танки Т-80БВ.

И хоть массовых мероприятий и концертов на этот день не планируется, вечером в 22:00 в честь 75-летия Победы во Владивостоке прогремит праздничный салют, будет сделано 30 холостых залпов артиллерийских орудий и запущено более 300 фейерверочных выстрелов из салютных установок 2А85 с площадки военно-исторического музея «Владивостокская крепость». Для звукового сопровождения фейерверка по традиции с площадки на улице Батарейной, в районе мыса Боброва, используют две гаубицы Д-30.

План на день

6.00 – начало перекрытия дорог в центре Владивостока

9.50 – Выход знаменной группы и роты почетного караула на Светланскую

10.04 – Объезд парадного строя войск Владивостокского гарнизона

10.14 – Минута молчания

10.15 – Начало движения парадных расчетов, военной техники, ретротехники

10.52 – Прохождение сводного оркестра с песней «День Победы»

12.00 – Снятие перекрытия дорог

22.00 – Праздничный салют

Какие дороги перекроют во Владивостоке на время Парада Победы?

Карта перекрытия дорожного движения во время Парада Победы

Карта перекрытия дорожного движения во время Парада Победы

Где смотреть Парад Победы?

Трансляцию мероприятия в прямом эфире организует краевой телеканал ОТВ-Прим. Кроме того, для удобства читателей «Комсомольской правды» мы запустим эфир и на сайте DV.KP.RU.

Сразу после парада мы опубликуем видео в формате 360, чтобы каждый смог почувствовать себя в гуще событий. Просмотреть это видео можно будет как с использованием специальных очков виртуальной реальности, так и без них. Следите за нашим сайтом.

Прогноз погоды на 24 июня во Владивостоке

Утром: облачно, +14°С, ветер юго-восточный 7,5 м/c. Влажность воздуха 97%

Днем: облачно и слабый дождь, +14°С, ветер южный 6,3 м/c. Влажность воздуха 100%

Тем временем

Одновременно с Владивостоком Парад Победы на центральной площади принимает и Уссурийск. В праздничной демонстрации планируется участие более 1500 военнослужащих гарнизона: артиллеристы, танкисты, мотострелки, военные летчики и десантники пройдут торжественным маршем. По главной улице города проедут колонны бронетранспортеров, систем залпового огня «Ураган» и «Торнадо». В Параде Победы задействуют пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», различные танки, самоходную артиллерию и огнеметные системы. Планируется, что изюминкой парада станет восстановленный столетний танк Т-18 (МС-1). Реставраторы починили ходовую часть МС-1 и силовую установку. Боевая машина даже прошла стационарные и ходовые испытания. Посмотреть на Парад Победы в Уссурийске можно в эфире телеканала «Телемикс» в 10.00.

Будет ли Бессмертный полк?

Президент России Владимир Путин определил, что шествие Бессмертного полка пройдет в стране 26 июля. Эта дата совпадает с празднованием Дня ВМФ, что весьма символично, ведь в этот праздник отмечается с размахом во Владивостоке. Однако, если к этому времени будут существовать какие-либо риски для здоровья граждан, акцию перенесут на другую дату до нормализации эпидемиологической обстановки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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