2020-06-24T12:49:35+03:00
Общество

Первые в стране: на Камчатке пехотинцы, ФСБ и курсанты открыли серию Парадов Победы в России

Торжественное шествие сотен военнослужащих проходило без зрителей, но без внимания не осталось [фото, видео]
Кристина ГРИН
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Камчатка стала первым регионом, в котором прошел Парад ПобедыКамчатка стала первым регионом, в котором прошел Парад ПобедыФото: Пресс-служба Тихоокеанского флота
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Петропавловск-Камчатский сегодня стал первооткрывателем серии парадов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На полуострове в торжественном шествии приняли участие порядка 1000 военнослужащих. Шествовали по главной улице города части ОКВС, береговая охрана ФСБ по восточному Арктическому району, сотрудники МЧС и курсанты военно-учебного центра при КГТУ.

Парад прошел без зрителей и без масок Фото: Пресс-служба Тихоокеанского флота

Парад прошел без зрителей и без масокФото: Пресс-служба Тихоокеанского флота

Парад Победы 2020 на Камчатке. 1 часть..Видео: ТОФ! другой источник

Участники парада не были в масках, единственное, что намекало на эпидемиологическую ситуацию – отсутствие зрителей. Но и здесь выход нашли – как сообщают в пресс-службе ТОФ, для жителей региона организовали прямую трансляцию парада как по телевидению, так и в сети интернет.

Увидеть парад можно было по телевизору и в интернете Фото: Пресс-служба Тихоокеанского флота

Увидеть парад можно было по телевизору и в интернетеФото: Пресс-служба Тихоокеанского флота

Парад Победы 2020 на Камчатке. 2 часть..Видео: ТОФ! другой источник

- Долгий путь к победному 1945-му году прокладывали мужество и героизм миллионов советских солдат, проявленные в битвах за каждый населённых пункт, улицу и дом нашей Родины. В славной летописи сражений Великой Отечественной войны есть и подвиги камчатцев. Более 10 тысяч наших земляков ушли на фронт и сражались в предгорьях Кавказа и в Заполярье, форсировали Днепр и Вислу, освобождали Украину и Белорусию, брали с боем Кенигсберг. День Победы по праву является днём национального триумфа, народной гордости и всеобщей скорби. Мы склоняем головы перед памятью тех, кто шёл дорогами войны и не дожил до победного 45-го. Вечная им слава, - сказал Александр Юлдашев, командующий Войсками и Силами на Северо-Востоке Росси.

Парад Победы 2020 на Камчатке. 3 часть..Видео: ТОФ! другой источник

Разумеется, благодарность ветеранам Великой Отечественной войны выразил и губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Если вы не смогли увидеть парад, посмотрите на эти фото и видео. Получите эстетическое удовольствие и испытаете гордость.

Всего в марше приняли участие порядка 1000 военнослужащих Фото: Пресс-служба Тихоокеанского флота

Всего в марше приняли участие порядка 1000 военнослужащихФото: Пресс-служба Тихоокеанского флота

Кстати, военнослужащие из соединений морской пехоты Войск и Сил на северо-Востоке России и Подводных Сил ТОФ также приняли участие в Параде Победы в Хабаровске. Больше 200 камчатских военнослужащих войдут в этом году в состав парадных расчетов Восточного военного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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