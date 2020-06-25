2020-06-25T03:50:21+03:00
Происшествия

Пытались расчленить и подожгли: следователи рассказали подробности зверского убийства женщины во Владивостоке

Ее останки нашли в куче горящих покрышек рядом с жилым домом [видео]
Кристина ГРИН
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Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". Фото: https://www.instagram.com/primorye_online/Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". Фото: https://www.instagram.com/primorye_online/
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Страшную находку обнаружили возле дома по улице Адмирала Кузнецова во Владивостоке 24 июня. Там, рядом с кучей горящих покрышек лежали останки женщины. Прибывшие на место следователи установили, что это убийство – на теле были найдены колото-резанные раны. Более того, погибшую пытались расчленить и в итоге подожгли, чтобы скрыть следы преступления.

Некоторые жители многоквартирного дома, возле которого и лежал труп, сняли фрагмент, на котором видно, как женщину кладут на носилки, что увезти для следственных мероприятий. Очевидцы сообщают, что мужчины сперва переместили тело убитой, а затем еще несколько «предметов», поднятых с земли. Есть вероятность, что это части конечностей.

Разумеется, по статье «Убийство» следователи возбудили уголовное дело и начали разбирательство.

Труп женщины нашли в куче горящих покрышек во Владивостоке.Видео: @primorye_online! другой источник

- В результате проведенных оперативно-следственных действий установлено лицо, причастное к убийству. Им оказалась женщина без определенного места жительства, - отмечает Аврора Римская, старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК России по Приморскому краю. - По предварительным данным преступление совершено 19 июня в подвале-бункере. На теле потерпевшей имеются колото - резаные раны.

Известно, что с 19 июня тело убитой находилось в том самом подвале - бункере. Лишь спустя пять дней подозреваемая решила избавиться от трупа. Кстати, женщину уже задержали. Сейчас оперативники допрашивают свидетелей происшествия и назначают судебные экспертизы. Личность убитой также уже установлена – ею оказалась женщина без определенного места жительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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