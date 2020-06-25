Наконец-то «по ресторанам»: летние веранды после двух месяцев заморозки откроются в эту субботы в Приморье

Мы ждали, верили, надеялись, и вот это свершилось. Власти сообщили о том, что уже в эту субботу, 27 июня, в Приморье откроются террасы кафе и рестораны. У таких предприятий появится возможность принимать и обслуживать гостей на свежем воздухе. В закрытых помещениях заведений кормить посетителей пока нельзя – опасно . Эпидемиологическая ситуация пока не позволяет снять все ограничения, но послабления в виде «зеленого света» террасам вполне себе уместны.

Кстати, о безопасности посетители могут не беспокоиться, потому что все кафе и рестораны, прежде чем открыть свои двери, должны выполнить все необходимые санитарные условия и подать уведомление в приморское министерство промышленности и торговли. Более того, столики в заведениях будут размещены на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.

Все сотрудники будут работать в масках и перчатках, а в заведениях будут проводить дезинфекцию. Корпоративы, свадьбы и другие пышные торжества – пока под запретом.

- В случае, если тенденция на стабилизацию эпидемической ситуации продолжится в течение ближайших одной-двух недель, то можно будет приступить к дальнейшему послаблению ограничений в работе предприятий сферы гостеприимства. В частности, речь идет о возможности возобновления полноценной работы предприятий общественного питания, – подчеркнул Константин Шестаков, заместитель председателя правительства Приморского края.

Список кафе и ресторанов, чьи террасы откроются уже в эту субботу, будет опубликован на сайте регионального правительства.

Чтобы пройти процедуру подготовки к возобновлению работы, руководителям предприятий общепита необходимо выполнить следующие действия:

1. Скачать бланк уведомления о возобновлении деятельности

2. Обеспечить исполнение требований, указанных в уведомлении

3. Заполнить, распечатать, подписать, отсканировать уведомление и отправить скан на электронную почту: minpromtorg@primorsky.ru

4. Подтвердить достоверность предоставленных сведений в ходе мониторинга предприятия, который будет организован органами муниципальной власти

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