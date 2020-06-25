Момент массового ДТП с участием пяти авто во Владивостоке попал на видео

Серьезное ДТП во Владивостоке попало в объектив видеорегистратора очевидца. Авария с участием сразу 5 авто произошла между остановками общественного транспорта «Некрасовская» и «Первая речка». Причинами происшествия из-за которого оказалось сковано движение во всех направлениях, стали банальная спешка и невнимательность.

Toyota Crown двигалась по главной дороге в направлении Первой речки. С одного из дворов на Океанском проспекте начала выезжать Toyota Land Cruiser Prado. Завершить маневр водителю джипа не удалось. На кадрах отчетливо видно, как Crown практически снес внедорожник. Сила удара оказалась такой, что тяжелую машину откинуло на микрогрузовик.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/787005" frameborder="0"></iframe> Массовое ДТП произошло во Владивостоке.Видео: dps_vl

Сам Crown взмыл в воздух, задевая «в полете» припаркованные вдоль обочины авто. Остановился неуправляемый болид, перевернувшись на крышу и врезавшись напоследок в грузовик аварийных служб.

Приличная скорость и мокрая трасса сделали свое дело. Ущерб от одного неудачного маневра – действительно внушительный. Несмотря на масштаб аварии и значительные повреждения авто, обошлось без пострадавших. В пресс-службе ГИБДД ОМВД России по Владивостоку отметили, что оформление происшествия еще продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/787009" frameborder="0"></iframe> Crown совершил кульбит во Владивостоке.Видео: dps.control

Из-за ДТП оказалось сковано движение во всех направлениях. В ближайшее время разбитые машины уберут с трассы, а пока автомобилистам следует продумать пути объезда.

«Комсомолка» сегодня также рассказывала об аварии с участием микрогрузовика, который протаранил леера в районе Героев Тихоокеанцев. А также о ЧП с автобусом, который выехал на тротуар на Второй речке. К счастью, в этих происшествиях никто не пострадал.

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