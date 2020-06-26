2020-06-26T03:56:25+03:00
Происшествия

Провал асфальта, сход грунта и затопление – Владивосток переживает удар стихии

Часть дорог приморской столицы уходит под воду [видео]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Дороги города подтопило из-за сильного дождяДороги города подтопило из-за сильного дождяФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Июнь в Приморье явно перевыполнил свою норму по количеству осадков. Продолжающиеся дожди уже стали причиной серьезного подтопления Владивостока. Часть улиц приморской столицы погружается в водную пучину, движение крайне осложнено, с дорогой, превратившейся в переправу, могут справиться далеко не все авто. Рассказываем, от поездок по каким улицам сейчас лучше воздержаться.

Ливень во Владивостоке стал причиной пробок и подтоплений.Видео: meal_vl

Серьезно затопило окрестности стадиона «Динамо», неподалеку, на Пограничной,12, оказался разрушен асфальт. Сильно поднялась вода в районе Некрасовской, подтоплена дорога рядом с домом № 91. По сообщению пресс-службы ГИБДД ОМВД России по Владивостоку, затоплена дорога на Молодежной, в обоих направлениях.

«Поплыл» район проспекта 100-летия Владивостоку и особенно территория рядом со стадионом «Строитель». Огромные лужи рядом с магазином «Зеленый остров» на Чуркине и в районе 14-го километра перед камерами видоефиксации нарушений. Затоплен проезд под фадеевским мостом. По традиции топит Новожилова, Борисенко, Спортивную и Космонавтов.

Дорога на Борисенко уже затоплена.Видео: dpskontrol125rus

Также частично осложнено движение на Нейбута, Военном шоссе и Бородинской. Рядом с домом №19 на Ладыгина на дорогу падают камни с горы.

Во Владивостоке на дорогу обрушились камни.Милана СОКОЛ

Полицейские просят водителей и пешеходов придерживаться правил дорожного движения. В условиях непогоды специалисты советуют быть предельно вежливыми друг к другу.

По прогнозам синоптиков, в пятницу обильные осадки ожидаются на большей территории края. Сильные дожди с грозой продолжатся до ночи. В Приморье уже объявлено штормовое предупреждение. Специалисты ожидают подъем уровня воды в реках.

Будьте осторожны и соблюдайте необходимые меры безопасности.

Улицу Бородинскую во Владивостоке подтапливает.Милана СОКОЛ

ПО ТЕМЕ:

Дожди-пистолеты: Владивосток накрывает мощный циклон с ливнями

Осадки прогнозируются на всей территории региона (подробнее...)

МЧС Приморья сообщило сроки достижения максимальных уровней паводков

Самый интенсивный подъем уровня воды в крае происходит на реках бассейна Уссури (подробнее...)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Штормовое предупреждение: сильные дожди, грозы и подъемы уровня рек ожидаются в Приморье
На Космонавтов во Владивостоке снова тонут машины, в ловушке оказался спорткар
Почти десятая часть электората Приморья уже выразила мнение по вопросу о поправках к Конституции РФ
Владивосток готовится к массовому полумарафону
Букет цветов для прокурора: в «почетную отставку» отправили судью и супругу депутата Госдумы из Приморья Рону Сопчук
«Пусть вечной будет память»: в Лесозаводске открыли «Монумент Победы»
Поиски пропавшей пятилетней Мирославы из Владивостока завершены
Дожди-пистолеты: Владивосток накрывает мощный циклон с ливнями
Губернатор Приморья досрочно сделал свой выбор в вопросе о поправках в Конституцию РФ
16 комиссий ежедневно работают во Владивостоке на улицах, транспорте, в организациях, жилых домах
Памятник пчеле-труженице появится в селе Анучино Приморского края
Во Владивостоке автобус вылетел на тротуар
Собственника парка в Приморье не стали штрафовать за гуляющих во время эпидемии
ВМТП присоединился к всероссийским акциям «Весть Победы» и «Лучи Победы»
МЧС Приморья сообщило сроки достижения максимальных уровней паводков
Грузовик снес леера, ДТП стало причиной пробки во Владивостоке
6 лет зоны получил житель Владивостока, забивший посетителя автомойки
«Единая Россия» проводит радиомарафон на тему Конституции
Водители Приморья пристегиваются чаще, чем 10 лет назад, но реже, чем водители в среднем по стране