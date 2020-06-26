Провал асфальта, сход грунта и затопление – Владивосток переживает удар стихии
Июнь в Приморье явно перевыполнил свою норму по количеству осадков. Продолжающиеся дожди уже стали причиной серьезного подтопления Владивостока. Часть улиц приморской столицы погружается в водную пучину, движение крайне осложнено, с дорогой, превратившейся в переправу, могут справиться далеко не все авто. Рассказываем, от поездок по каким улицам сейчас лучше воздержаться.
Ливень во Владивостоке стал причиной пробок и подтоплений.Видео: meal_vl
Серьезно затопило окрестности стадиона «Динамо», неподалеку, на Пограничной,12, оказался разрушен асфальт. Сильно поднялась вода в районе Некрасовской, подтоплена дорога рядом с домом № 91. По сообщению пресс-службы ГИБДД ОМВД России по Владивостоку, затоплена дорога на Молодежной, в обоих направлениях.
«Поплыл» район проспекта 100-летия Владивостоку и особенно территория рядом со стадионом «Строитель». Огромные лужи рядом с магазином «Зеленый остров» на Чуркине и в районе 14-го километра перед камерами видоефиксации нарушений. Затоплен проезд под фадеевским мостом. По традиции топит Новожилова, Борисенко, Спортивную и Космонавтов.
Дорога на Борисенко уже затоплена.Видео: dpskontrol125rus
Также частично осложнено движение на Нейбута, Военном шоссе и Бородинской. Рядом с домом №19 на Ладыгина на дорогу падают камни с горы.
Во Владивостоке на дорогу обрушились камни.Милана СОКОЛ
Полицейские просят водителей и пешеходов придерживаться правил дорожного движения. В условиях непогоды специалисты советуют быть предельно вежливыми друг к другу.
По прогнозам синоптиков, в пятницу обильные осадки ожидаются на большей территории края. Сильные дожди с грозой продолжатся до ночи. В Приморье уже объявлено штормовое предупреждение. Специалисты ожидают подъем уровня воды в реках.
Будьте осторожны и соблюдайте необходимые меры безопасности.
Улицу Бородинскую во Владивостоке подтапливает.Милана СОКОЛ
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ИСТОЧНИК KP.RU