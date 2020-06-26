Сегодня Владивосток может перевыполнить месячную норму осадков

Сильнейший ливень продолжает затапливать Владивосток. С 5 утра и по 16:00 в приморской столице уже выпало 93 мм осадков. При том, что месячная норма для Владивостока в июне - 138 мм.

Есть очень большая вероятность, что до конца дня успеем дойти до месячной нормы, считает глава портала "Примпогода" Марина Парфенова. Ливень будет идти до середины ночи. Но и все выходные будет сыро: морось, небольшой дождь - таков прогноз на субботу и воскресенье.

Основные затопления, традиционно, пришлись на первую половину дня. Затопило улицу Пограничную перед стадионом Динамо, полиции даже пришлось перекрыть этот участок города. В пиковый момент здесь могли проехать только внедорожники со шноркелем, как на видео. И им воды было по лобовое.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/787193" frameborder="0"></iframe> Затопило дорогу на Динамо, проехать могут только машины со шноркелем.Видео: instagram.com/autohelp_vl

Утонула улица Борисенко, где не так давно ремонтировали ливневую канализацию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/787163" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке затопило улицу Борисенко.Видео: Юлиана Виноградова

Участок улицы Космонавтов после строительства трассы Седанка - Патрокл теперь во время каждого ливня превращается в озеро. Сегодняшний день не стал исключением. И снова кто-то не успел убрать машину, она ушла под воду так, что только крыша видна.

Иномарка утонула на Космонавтов. Фото: instagram.com/dps_vl

Локальные подтопления наблюдаются по всему городу. Например, утонула часть улицы Невельского. На видео можно посмотреть, как этот участок штурмуют пешеходы - по пояс в воде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/787188" frameborder="0"></iframe> Затопленная улица Невельского.

На другом ролике видно, как на Невельского же утонул автомобиль, а неравнодушный горожанин помогает его вытащить на берег.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/787170" frameborder="0"></iframe> Житель Владивостока помог незнакомцу, который застрял в машине на середине затопленной дороги..Видео:@blog_vladivostok! другой источник

Напомним, в Приморье официально объявлено штормовое предупреждение. В связи со смещением активных фронтальных разделов над территорией региона днем 26 июня и в первой половине ночи 27 июня ожидаются сильные дожди: 15 — 45 мм за 12 часов и менее. Во Владивостоке и южной половине края местами очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее. В отдельных районах Приморья гроза, при грозе усиление ветра до 18 м/с. На реках южной половины Приморского края возможны дополнительные подъемы уровня воды с резким характером развития на 0,6 — 1,2 метра, на отдельных участках рек с выходом воды из берегов, подтоплением близко расположенных к рекам территорий, пониженных хозяйственных объектов.

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