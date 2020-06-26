ФСБ поймала бизнесмена из Владивостока, который под видом металлолома хотел увезти в Китай 100 тонн атомной подлодки

Любопытный груз не дала провезти в Китай Дальневосточная таможня. А любопытен он тем, что некий коммерсант из Владивостока пытался выдать 106 тонн частей атомной подводной лодки за металлолом. Но попытку идейного бизнесмена пресекли сотрудники ФСБ по Приморскому краю.

Как оказалось, владивостокская компания еще 2018 году подала декларацию на товары на экспорт в Поднебесную 4 контейнеров с ломом черных металлов. Только вот указаны в документе были неправдивые сведения о грузе. Оказалось, что под видом обычного металлолома коммерсант пытался вывезти разделанный корпус подводной лодки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/787218" frameborder="0"></iframe> Бизнесмена из Владивостока под видом металлолома хотел увезти в Китай 100 тонн атомной подлодки.Дальневосточное таможенное управление

Хитрый бизнесмен купил лом на судоремонтном заводе-изготовителе на аукционе. Там директор компании обдурил всех. Он для участия в торгах воспользовался лицензией компании, имеющей разрешение на участие в таких торгах. Так он был намерен обдурить и таможню.

- Лом стали данной марки относится к металлам, которые путем плавки и последующей ковки могут быть использованы повторно при создании военной техники. Перемещение такой продукции через границу возможно только при наличии лицензии федерального службы по военно-техническому сотрудничеству. Данная компания в уполномоченный орган за лицензией не обращалась, – рассказала Виктория Алешина, начальник отдела по связям с общественностью Дальневосточного таможенного управления.

В таможне отмечают, что в отношении руководителя компании-экспортера возбуждено уголовное дело. Теперь коммерсанту грозит не только до 7 лет лишения свободы, но и штраф – до 1 миллиона рублей. Попытка разбогатеть не увенчалась успехом.

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