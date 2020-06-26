2020-06-26T14:06:14+03:00
Общество

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 27 июня 2020: первый день работы летних веранд и новая партия больных

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 27 июня 2020: число зараженных приближается к 4000
Кристина ГРИН
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Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 27 июня 2020 года, самые важные события.Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 27 июня 2020 года, самые важные события.Фото: pixabay.com
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Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 27 июня 2020 года, самые важные события. С начала эпидемии коронавирусной инфекции в Приморье зарегистрировали 3980 случаев заражения. За сутки удалось победить болезнь 110 пациентам, еще у 85 человек подтвердился диагноз. Всего вылечились от инфекции 2 474 жителя региона, скончались 41 человек.

Из-за того, что прирост зараженных остается стабильно высоким, губернатор Приморья выступил с заявлением.

- В общественном транспорте, магазинах, на предприятиях, оказывающих услуги населению, должен соблюдаться санитарный режим, проводиться постоянная дезинфекция, – сказал Олег Кожемяко, глава региона.

Вместе с тем, сегодня в крае спустя два месяца заморозки открылись летние веранды кафе и ресторанов. Намерение возобновить работу выразили 85 заведений.

- В таких заведениях должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические меры. Должны быть установлены перегородки между столами или обеспечена расстановка столов на расстоянии 1,5-2 метра. Сейчас их проверяют специалисты краевого минпромторга и административные комиссии, – отметил Константин Шестаков, заместитель правительства Приморья.

Напомним, что режим повышенной готовности продлили до 30 июня.

Инфографика. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

Инфографика. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

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ИСТОЧНИК KP.RU

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