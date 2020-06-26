2020-06-26T15:16:18+03:00
Политика

Спикер парламента Приморья Александр Ролик заболел коронавирусом

На работу ЗС ПК это обстоятельство не повлияло, поскольку он и так находился в отпуске
Сергей БАЛАНОВ
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Александр Ролик. Фото: сайт ЗС ПКАлександр Ролик. Фото: сайт ЗС ПК
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Спикер Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик заболел коронавирусом. Об этом сообщил ряд региональных телеграм-каналов и подтвердил источник «Комсомолки». Сообщается, что он заразился от родственников и проходит лечение в стационаре.

Официально эту информацию в ЗС ПК пока не подтверждают и не опровергают.

- Дело в том, что Александр Иванович уже неделю находится в отпуске. Поэтому о том, заболел ли он, нам не известно, - сообщили в пресс-службе ЗС ПК.

Кстати, сегодня, 26 июня, состоялось очередное заседание Законодательного собрания. На время отпуска председателя его провел заместитель - Сергей Кузьменко. Заседание прошло в режиме онлайн, большинство депутатов участвовали в нем из дома. Сам Кузьменко при этом присутствовал в зале заседаний очно. Каких-то специальных карантинных мероприятий не проводилось.

Отметим, что если диагноз у Александра Ивановича подтвердится, то он станет самым высокопоставленным заболевшим коронавирусом в Приморском крае. До этого столь статусных пациентов в регионе не наблюдалось, хотя по России случаи COVID-19 у депутатов или чиновников высокого ранга не редкость. Чего стоит только премьер-министр Михаил Мишустин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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