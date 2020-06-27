Понеслось... по трубам: в море всплыл «глубоководный выпуск» канализации Владивостока

Владивостокский городской активист Николай Смирнов выложил в социальные сети фото и видео трубы слива канализационных вод в районе «Второй речки». Сооружение, которое обычно скрыто под водой, сейчас явно поднялось к поверхности моря.

«Труба всплыла. Стальная труба от северных очистных сооружений, уложенная по дну Амурского залива, сейчас плавает на поверхности моря, как будто это не стальная труба, а какая-то деревяшка. @ Вторая Речка», — пишет Смирнов

Труба явно поднялась к поверхности воды. Фото: Николай Смирнов

Надо заметить, что «всплывшая труба», которую специалисты называют глубоководным выпуском, относится к канализационным очистным сооружениям Центрального планировочного района Владивостока. Расположены они в долине одного из левых притоков реки Вторая Речка. На станцию поступают промышленные и хозяйственные бытовые стоки из центра города и микрорайонов Первой Речки, Второй Речки до 11 км, полуострова Шкота.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/787371" frameborder="0"></iframe> Выпускная труба очистных сооружений Владивостока поднялась к поверхности моря.Видео: Николай Смирнов

Причины необычного поведения сооружения пока неясны. Вот как прокомментировал в социальных сетях происходящее доктор биологических наук, эколог Владимир Раков: «Груза для притапливания, видимо, отвалились, а так как труба мощно обросла бурыми и зелеными водорослями, которые плавают если не прикреплены, то они ее и подняли к поверхности. Плюс газы внутри трубы, возможно, скопились — вот и всплыла. Вытаскивать ее надо срочно».

Другие комментаторы более эмоциональны (орфография сохранена):

— Это ж, экокатастрофа

— Зимой же ее снесет нафиг?

— Строителям двойка и еще — никто ничего не очищает — гонится натуральное «ОНО» без всякой очистки, а это газы, высокая температура и естественно большая выталкивающая сила.

— Может это знак, как написано в священном писании-когда случится потоп, всплывёт труба и произойдет обнуление!

Несомненно ненормальное поведение объекта заслуживает внимания городских властей. «КП-Владивосток» надеется, что они среагируют оперативно.

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