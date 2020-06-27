Новое современное медучреждение на 60 койко-мест готово к приему пациентов в Уссурийске

Новый, построенный с учетом всех санитарных требований, многофункциональный медицинский центр в Уссурийске полностью готов к приему пациентов. В центре на территории военного госпиталя на площади 4200 квадратных метров расположены 38 палат на 60 койко-мест. Из них 10 палат реанимационных и 2 для маломобильных групп населения. Конечно, есть и также кабинеты с новым диагностическим оборудованием, оборудованы комнаты и для персонала. Помимо современной лаборатории установлено новое рентгенологическое оборудование, компьютерный томограф, оборудование для бронхоскопии легких, аппараты, необходимые для проведения реанимации и интенсивной терапии, в том числе длительной искусственной вентиляции легких. Многофункциональный центр может быть перепрофилирован в отделение пульмонологии для лечения военнослужащих с патологиями легких.

В медучреждении расположены 38 палат на 60 койко-мест

— При возведении госпиталя мы оказали военным всестороннюю помощь при подключении к городским коммуникациям. В короткое время разработали технические условия и выполнили все необходимые работы по присоединению, — сообщил глава Уссурийского городского округа Евгений Корж.

Центр оборудован новейшей техникой. Фото: сайт правительства Приморского края

Новый медицинский центр осмотрел губернатор Приморья Олег Кожемяко во время рабочей поездки в субботу, 27 июня. Губернатор заявил, что такой госпиталь первый не только в Приморье, но и на Дальнем Востоке и послужит образцом для создания в регионе нескольких подобных учреждений. Первые из них будут построены в Партизанском районе и Владивостоке.

Площадь нового центра 4200 квадратных метров. Фото: сайт правительства Приморского края

СПРАВКА:

Уссурийский военный госпиталь — старейшее медицинское учреждение Восточного военного округа. В этом году ему исполнилось 137 лет. В разные годы в уссурийском госпитале работали такие известные врачи, как профессор Боткин, доктора Евгений Павлов, Александр Вишневский, Николай Амосов и другие.

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