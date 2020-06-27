2020-06-27T17:21:36+03:00
Общество

Коронавирус в Приморье, последние новости на 28 июня 2020: новый госпиталь на 60 койко-мест в Уссурийске готов принять пациентов

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Приморье на 28 июня
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
Режим повышенной готовности в Приморском крае действует до 30 июняРежим повышенной готовности в Приморском крае действует до 30 июняФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Приморье по данным на 28 июня прирост за сутки — плюс 83 новых случаев COVID-19. Всего в регионе с начала эпидемии 4063 инфицированных. Из них во Владивостоке — 63 человека, в Находке — 12, в Артеме — пять, в Шкотовском районе — 2, в Надеждинском — 1.

Снят диагноз «коронавирус» за последние 24 часа у 162 человек. Всего выздоровевших в Приморье — 2636 человек. За сутки число выздоровевших вдвое превысило количество заболевших.

Темп прироста заболевания в крае снизился до 2,1%.

Сейчас лечение продолжают более 1300 пациентов, из них 40 человек находятся в тяжелом состоянии. Всего умерших от COVID-19 в Приморье — 41. За минувшие сутки от коронавирусной инфекции не умер ни один приморец.

Инфографика COVID-19 в Приморье

Инфографика COVID-19 в Приморье

Новый госпиталь в Уссурийске.

Полностью подготовлен к приему пациентов новый многофункциональный медицинский центр в Уссурийске. Медучреждение посетил губернатор Олег Кожемяко. Центр возведен в рекордные сроки на территории военного госпиталя на площади 4200 квадратных метров. В нем 38 палат на 60 койко-мест. Из них 10 реанимационных и 2 для маломобильных групп населения.

Летние кафе

«С сегодняшнего дня начинают работать летние кафе, и соблюдение в них всех санитарных норм — непреложное требование. По-прежнему особое внимание — торговым сетям, общественному транспорту», — сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко. От точек общественного питания поступило 85 обращений об открытии веранд и летних площадок общепита.

Режим повышенной готовности в Приморском крае действует до 30 июня.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Кавалеровский район Приморья подвергся жестокому удару стихии
Следственный комитет занялся сошедшим с рельсов поездом в Приморье
20% — подведены итоги второго дня голосования Приморья по поправкам в Конституцию РФ
Летние кафе ждут жителей Владивостока
«Нас опять затопило»: пригород Владивостока ушел под воду
«Мальчик на Лексусе» принес извинения жителям Владивостока
Спикер парламента Приморья подтвердил свою болезнь
Плюс 83: число инфицированных COVID-19 в Приморье перевалило за 4000
Самая крупная в ДФО рыбопромысловая компания досрочно сменила генерального директора
Шоколадный батончик со связью и памятью: посылка не дошла до заключенного
Сбербанк Онлайн признан самым доступным мобильным приложением для людей с инвалидностью
Видео: в двух многоэтажках Владивостока озера во дворах затекли в подъезды