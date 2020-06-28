«Герой с большим сердцем»: сержант полиции спас крошечного щенка, которого едва не загрызла свора собак в Приморье

Герой дня – сержант полиции Павел Мазур. Пользователи соцсети восхищены его поступком и считают его настоящим защитником. Притом, как оказалось, за Павлом как за каменной стеной себя могут чувствовать не только горожане, но и бездомные щенки.

В этот день Павел патрулировал в районе Вокзальной улицы в Артеме. Проходя через железнодорожные пути, он услышал тревожные звуки. Остановился, чтобы оглянуться и прислушаться. Стало ясно, что это жалобный щенячий визг.

Когда Павел обернулся, у него перед глазами предстала страшная картина. Стая взрослых бездомных собак напала на беззащитного крошечного щенка. Еще бы мгновение – и они бы загрызли малыша. Но сержант оказался в нужном месте, в нужное время. Он тут же поспешил на помощь и разогнал псов, которые чуть было не погубили кроху. Но банда успела серьезно травмировать его, поэтому Павел первым делом отвез щенка в ветеринарную клинику.

Сержант полиции в тот же момент поспешил на помощь щенкуФото: УМВД России по Приморскому краю

В пресс-службе УМВД по Приморскому краю отмечают, что сейчас спасенный малыш находится на передержке у зоозащитников. Девочке даже дали кличку – Тигра.

- Хочу выразить слова благодарности сотруднику полиции города Артема: патрулируя на маршруте, он спас маленького щенка, на которого напала стая взрослых собак. Щенок получил серьезные травмы. Благодаря своевременной помощи полицейского он попал в ветеринарную клинику и был прооперирован, - написала зоозащитница Екатерина Рыбалова в сети.

Сейчас полицейского пользователи соцсети провозгласили героемФото: УМВД России по Приморскому краю

Сам Павел несмотря на то, что не смог забрать Тигра к себе, навещает малыша, когда появляется свободное от службы время. Пользователи сети, которые узнали о подвиге Павла от Екатерины, восхитились поступком и заявили, что только человек с большим и добрым сердцем способен спасти жизнь.

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