2020-06-28T10:55:35+03:00
Общество

В Находке митингующие перекрыли дорогу, делая вид, что ходят по зебре туда-сюда

Пока на улице проходили акции, другая часть общественников, экологи и представители завода сели за онлайн-стол переговоров [видео]
Кристина ГРИН
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Активисты протестовали против строительства завода.Активисты протестовали против строительства завода.Фото: Предоставлено очевидцами
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Десятки жителей Находки в минувшую субботу вышли на митинг против строительства НЗМУ. Известно, что начались протесты на окраине города, затем толпа направилась к площади Красных Партизан. Протестующие были возмущены вырубкой леса, на месте которого и должен появиться сам завод.

Как сообщают очевидцы, на самой площади провести митинг приморцам не удалось, поэтому они стали ходить непрерывным потоком по пешеходному переходу с зонтами, плакатами, выкрикивая:«Нет заводу!» Это продолжалась на протяжении 15 минут. Такого рода шествие стало причиной затруднения дорожного движения.

Разумеется, некоторым автомобилистам не понравилось стоять в часовой пробке из-за акции. Свидетели также сообщают о том, что из-за затора бригада скорой медицинской помощи не могла проехать на вызов. Концентрация напряженности была предельно высокой. По информации властей, многие из митингующих пришли на протест в состоянии алкогольного опьянения, были среди них и те, кто считает себя гражданами СССР. Не обошлось и без наряда полиции. Им пришлось разгонять толпу с пешеходного перехода.

Как и в любой конфликтной ситуации, есть две стороны. Однако пока часть общественников привлекала внимание протестом, другая – села за стол переговоров. На онлайн-встрече присутствовали эксперты, общественники и представители НЗМУ. Главная тема круглого стола – возможные выбросы в море и воздух из-за строительства завода.

Там и стало известно о том, что на сегодняшний день на площадке строительство завода не ведется. Сейчас проводятся изыскательные работы, из-за которых и пришлось очистить участок от деревьев.

- Завод планирует провести высадку зеленых насаждений и рекультивацию плодородного слоя в качестве компенсации за их изъятие с участка, отведённого под строительство завода, - говорит Виктор Гребенюк, директор НЗМУ.

Татьяна Вшивкова, старший научный сотрудник ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, отметила, что ученые готовы помогать бизнесу. Именно таким образом все стороны намерены сохранить диалог, чтобы прийти к компромиссу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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