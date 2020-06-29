На приморской трассе произошло массовое ДТП, КамАЗ столкнул джип с дипломатическими номерами с косогора

Серьезное дорожно-транспортное происшествие разыгралось в пригороде Владивостока в последний выходной день недели. Кадры, напоминающие фильм-катастрофу, уже облетели сеть. В результате аварии с участием большегруза, пострадали иностранные граждане. Как уверяют очевидцы, массовое столкновение спровоцировал неадекватный пожилой водитель.

Происшествие случилось накануне вечером в поселке Рыбачий. По словам свидетелей, пенсионер на Toyota Succeed пытался преодолеть подъем. Автомобилист несколько раз скатывался с небольшой горки, набирал разгон, выезжая на встречную полосу. Во время очередной попытки «взятия рубежа», навстречу универсалу со стороны бухты Лазурная ехал КамАЗ, водитель которого явно не ожидал подобного сюрприза.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/787565" frameborder="0"></iframe> Массовое ДТП в пригороде Владивостока.Видео: dpskontrol125rus, pravo_help

Пытаясь уйти от столкновения с авто пенсионера, большегруз вылетел на обочину, где в это время только припарковалась Toyota Sequoia. По предварительной информации, в автомобиле с дипломатическими номерами находились граждане Кореи. Люди еще не успели выйти из машины, чтобы полюбоваться морем. Атака КамАЗа была настолько стремительной, что у экипажа не было возможности эвакуироваться. От мощного удара внедорожник слетел вниз с косогора и перевернувшись, приземлился в воду. Срочная помощь медиков понадобилась двум участникам ДТП. Как уверяют свидетели, один из них буквально вылетел из салона и получил тяжелые травмы.

От удара джип слетел с косогораФото: dps_vl

Гораздо больше повезло владельцам Toyota Sienta, столкновение с которой было следующим. Сама машина, которая была также припаркована на обочине, довольно серьезно пострадала. Но вот экипаж, чудом уцелел. Люди покинули микроавтобус незадолго до ЧП. Замыкающим в веренице подбитых авто стал Mitsubishi Montero, на который откинуло Sienta.

Микроавтобус тоже серьезно пострадалФото: dps_vl

Очевидцы уверяют, что спровоцировавший массовое столкновение водитель Toyota Succeed, даже после произошедшего продолжил попытки преодоления подъема.

– Неадекватный какой-то. Он ездил там еще, после аварии чуть три ДТП не спровоцировал, пока не приехали гаишники и не забрали у него ключи, – делятся свидетели.

Во всех подробностях происшествия теперь предстоит разобраться полицейским. На данный момент можно отметить, что автомобили получили серьезные кузовные повреждения и сумма ущерба будет весьма большой. Но главное – здоровье людей. Искренне надеемся, что иностранцы вскоре поправятся.

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