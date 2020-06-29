Почувствуй себя в эпицентре Парада Победы 24 июня 2020 года: видео в формате 360

Во Владивостоке Парад Победы в 2020 году прошел с ограничениями для зрителей - на трибуны пустили только особо отличившихся приморцев с отрицательным результатом теста на коронавирус. "Комсомолка" подготовила для своих читателей видео в формате 360, благодаря которому можно почувствовать себя участником этого знакового события.

Видео снято на специальную камеру с углом обзора в 360 градусов, это значит, что камера снимала все происходящее вокруг нее. При помощи простого и понятного интерфейса при просмотре видео можно изменить угол обзора камеры в любую удобную для вас точку. Можно даже поставить видео на паузу и "покрутить головой" из стороны в сторону, чтобы рассмотреть все интересующие вас детали.

Парад Победы во Владивостоке, съемка на 360 градусов.

Кстати, посмотреть это видео можно как с использованием специальных очков виртуальной реальности, так и без них.