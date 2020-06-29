2020-06-29T05:26:36+03:00
Общество

Почувствуй себя в эпицентре Парада Победы 24 июня 2020 года: видео в формате 360

У читателей "Комсомолки" есть возможность ощутить себя зрителем Парада Победы 2020 [видео]
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Почувствуй себя в эпицентре Парада Победы 24 июня 2020 года: видео в формате 360Почувствуй себя в эпицентре Парада Победы 24 июня 2020 года: видео в формате 360Фото: Сергей ТАРАСОВ
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Во Владивостоке Парад Победы в 2020 году прошел с ограничениями для зрителей - на трибуны пустили только особо отличившихся приморцев с отрицательным результатом теста на коронавирус. "Комсомолка" подготовила для своих читателей видео в формате 360, благодаря которому можно почувствовать себя участником этого знакового события.

Видео снято на специальную камеру с углом обзора в 360 градусов, это значит, что камера снимала все происходящее вокруг нее. При помощи простого и понятного интерфейса при просмотре видео можно изменить угол обзора камеры в любую удобную для вас точку. Можно даже поставить видео на паузу и "покрутить головой" из стороны в сторону, чтобы рассмотреть все интересующие вас детали.

Парад Победы во Владивостоке, съемка на 360 градусов.

Кстати, посмотреть это видео можно как с использованием специальных очков виртуальной реальности, так и без них.

ИСТОЧНИК KP.RU

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