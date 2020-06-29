2020-06-29T10:09:56+03:00
Общество

Тропическая жара накроет Владивосток уже на этой неделе

После серии продолжительных ливней регион сможет насладиться несколькими солнечными днями
Кристина ГРИН
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1 июля в регионе будет очень жарко.1 июля в регионе будет очень жарко.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Июнь, конечно, в Приморье выдался практически осенним. То дожди, то снова дожди. Лишь изредка погода ослабевала хватку, чтобы жители региона просто вспомнили, что такое солнце. На минувшей неделе Владивосток и вовсе оказался в эпицентре стихийного бедствия. Мощный циклон обрушился на дальневосточную столицу. Последствия апокалипсиса приходится устранять до сих пор. Многие уже и не надеялись на то, что в край вернется тепло, но у синоптиков на этот счет есть хорошие новости. Лето вернется, притом очень скоро.

- Июль наступает и вместе с ним приходит тропическая жара. Завтра у нас еще побудет июньская погода, а уже с 1 июля начинается жара. С первого числа у нас будет два замечательных солнечных дня. Даже температуры воздуха на побережье Приморского края будут в районе +21 градуса, - рассказала Марина Парфенова, главный редактор портала «Примпогода». - На праздничную среду можно запланировать отдых на природе. В принципе можно смело открыть и купальный сезон. Температура воды достигнет +17 +18 градусов. Будет жарко - я это гарантирую.

По данным синоптика, пока говорить о том, ожидаются ли в регионе ливни, подобные тем, что едва не потопили города, рано. Ближе к выходным есть вероятность выхода циклона, но куда он направится и какое влияние окажет на погоду в Приморье – пока неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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