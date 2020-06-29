2020-06-29T13:44:52+03:00
Общество

Заявление губернатора Приморья о снятии ограничений

Стало известно, когда откроются музеи, фитнес-залы, турбазы и прочие закрытые из-за коронавируса объекты
Сергей БАЛАНОВ
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Олег КожемякоОлег Кожемяко
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О новом этапе снятия ограничений в Приморье первыми узнали подписчики губернатора Олега Кожемяко в инстаграме. Именно там он рассказал, что уже завтра, 30 июня, начнут работать музеи и выставки, разрешат тренировки спортивным командам по игровым видам спорта.

- На основании мониторинга эпидемиологической ситуации за последнюю неделю мы видим, что в Приморье не допущено прироста заболеваемости коронавирусом, есть даже некоторое снижение, поэтому с завтрашнего дня, 30 июня, мы можем снять ряд ограничений, вызванных пандемией. Если ситуация с распространением вируса будет стабильной или пойдет на понижение, то с 6 июля мы введем еще ряд послаблений.

Речь идет о фитнес-залах и торговых предприятиях площадью до 800 квадратных метров. Ранее разрешали открыться предприятиям с площадью залов до 400 квадратов.

Далее, при сохранении стабильной эпидемиологической ситуации или при ее улучшении, с 15 июля начнут работать летние оздоровительные и пришкольные детские лагеря, полноценно заработает общепит (сегодня кафе и ресторанам разрешили открыть только летние веранды), торговые центры, туристические базы.

Губернатор Олег Кожемяко анонсировал снятие ограничений в Приморье.

- Очень прошу предприятия и граждан сохранять перчаточно-масочный режим и соблюдать эпидемиологические требования Роспотребнадзора, чтобы не допустить новых вспышек заболевания в Приморье. Мы постепенно движемся к снятию всех ограничений, но это возможно только при условии соблюдения всех мер безопасности. Все зависит от нас с вами, - заявил Олег Кожемяко.

О продлении режима повышенной готовности, который действует до 30 июня, губернатор не сообщал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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