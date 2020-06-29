Стало известно, за какие скверы проголосовали жители Владивостока [список]

Во Владивостоке подвели итоги рейтингового голосования за выбор территории для благоустройства в 2021 году. Оно проводилось с 20 по 27 июня на двух официальных ресурсах – golos25vlc.ru и 24prim.ru. А также можно было проголосовать очно - 20 и 21 июня на 15 участках, открытых по всему городу.

Поскольку благоустройство общественных пространств Владивостока в следующем году запланировано в рамках двух программ, то и голосовали по каждой отдельно. В итоге получилось два списка победителей.

В рамках региональной программы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Владивостокского городского округа» выбирали пять победителей – по одному на каждый район города. Организаторы отобрали для голосования по две территории с каждого района, поэтому голосующим нужно было всего лишь выбрать победителя в каждой из пяти пар.

В итоге в Первореченском районе общественная территория на Ульяновской, 8, победила в споре со сквером на проспекте 100-летия Владивостока, 60. Там теперь обещают цветники, деревья, пешеходные дорожки, лавки, урны, спортивную и детскую площадку.

В Советском районе сквер в поселке Трудовое (Лермонтова, 81) оказался востребованней сквера на Магнитогорской. Там помимо цветников и лавочек нужно еще организовать наружное освещение.

В Первомайском районе победила видовая площадка на Сахалинской, соперничавшая со сквером у памятника «Минерам». Здесь тоже высадят деревья и организуют освещение, а также заменят покрытие тротуаров.

В Ленинском районе победила детская площадка «Сказки Пушкина» (Пушкинская, 68). Ей проиграл сквер на Красного Знамени, 90. На площадке планируют установить новое оборудование, организовать освещение, газоны, цветники и пешеходные дорожки.

Наконец, во Фрунзенском районе соперничали сквер Юнг Российского флота и сквер на Бестужева 36/38. Победили Юнги, теперь они претендуют на капитальный ремонт пешеходных дорожек, озеленение и организацию освещения.

Вторая программа - «Формирование комфортной городской среды на территории Владивостокского городского округа». Для участия в этом рейтинге было выбрано 13 городских территорий, в том числе три на Русском острове. И тут уже считалось общее количество голосов. Чем выше место в рейтинге, тем приоритетнее для городских властей должна быть территория во время благоустройства в 2021 году.

Седьмое место – аллея вдоль жилых домов по улице Сахалинская, 15-39.

Шестое место – сквер в районе Ильичева, 3.

Пятое место – общественная территория в поселке Экипажный (улица Экипажная, 50).

Четвертое место – сквер комсомольцев (Пушкинская, 63).

Тройку лидеров открывает набережная на Моргороде.

Серебро у набережной «Татарская» на Второй речке.

Победитель – пешеходная тропа «Берег здоровья» от улицы Мыс Кунгасный до улицы Татарской на Второй речке.

Черные цифры - количество голосов, собранных на участках, красные - в онлайне.

Всего по программе «Формирование комфортной городской среды» проголосовало 3920 жителей Владивостока, из них 1070 – на сайте, а 2850 бросали бюллетени в урну. А вот по региональной программе проголосовавших втрое больше - 9 441, из них 2959 высказали мнение в интернете, а 6481 очно на участках.

Разница между двумя программами в том, что по региональной будет работать управление градостроительства и архитектуры города, а по федеральной – созданная в феврале этого года Дирекция общественных пространств города Владивостока, чья миссия создавать новые пространства и наполнять их жизнью. Дирекцию возглавил Салават Галиев из Татарстана.

После того, как выбрали территории, нужно найти финансирование.

- При реализации данных объектов необходимо учитывать лимиты финансирования, которые будут определены региональной и федеральной программами «Федеральная комфортная городская среда», - сообщили в Дирекции.

Иными словами, пока точно нельзя сказать, сколько именно денег выделят на благоустройство Владивостоке региональный и федеральный бюджеты.