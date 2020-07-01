Тайны Владивостока: криминальные истории прошлых лет, произошедшие в городе у моря

Что ни день, то происшествие. По таким правилам фактически и жил Владивосток с самого первого дня своего существования. Причем зачастую в городе случались происшествия именно криминального характера. Виной тому история. На плечи Владивостока пала особая роль в становлении дальневосточного форпоста с его дерзкими соседями и удаленностью от центральной части России.

Иногда можно проводить какие-то параллели с современностью, говоря о том, что всё в истории повторяется как трагедия, как фарс или как комедия. Председатель Приморского краевого отделения всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» Алексей Михайлович Буяков рассказал о самых интересных криминальных историях прошлых лет, произошедших во Владивостоке.

Первые «гопники»

Улицы центра Владивостока в позапрошлом веке не были особо безопасными, и работы у полиции было хоть отбавляй. Случались чуть ли не международные скандалы. В 1890 году с официальным визитом во Владивосток зашел французский корабль и встал на рейде Золотого Рога. В один из вечеров на корабль не вернулся французский лейтенант, вскоре его тело нашли в канаве Адмиралтейской пристани, в районе современной Корабельной набережной. Для полицейских Владивостока было делом чести найти убийцу иностранного офицера.

Следствие шло достаточно долго, примерно три месяца, но разгадка оказалась банальной. В тот вечер лейтенант гулял в центре Владивостока, а когда шел к катеру, чтобы вернуться на корабль, встретил двух гимназистов. Они увидели необычную форму и стали приставать: «Дядя, дай денег!». Тот отказал, слово за слово, и всё закончилось печально.

Разноплановый оркестр

На самый конец XIX - начало XX века в городе пришелся пик развития проституции. В архиве есть целый ряд дел, посвященных этой теме в нашем городе. В конце июня 1909 года от осведомителей была получена информация, что при известном ресторане на ул. Светланской имеется тайный публичный дом. Руководит им заведующая оркестром, итальянская подданная Эмма Корсатти. Информация полностью подтвердилась, девицы занимались развратом и служили для приманки в ресторан. Из десяти девиц оркестра, как оказалось, только четыре действительно были музыкантши, а остальные - проститутки, в том числе две - малолетние.

Наследие былых лет

Большой притон, который фигурировал в сводках криминальных новостей, размещался в начале ХХ века на улице Алеутской, в здании гостиницы «Ницца». В советское время она была перестроена. А сейчас в этом здании располагается Управление МВД РФ по Приморскому краю.

Легкие деньги

Полиция неоднократно, особенно в районе Миллионки, мастерски раскрывала подпольные производства фальшивых китайских серебряных юаней, которые до сих пор еще гуляют среди нумизматов и во Владивостоке, и в самом Китае. Бралось небольшое количество серебра, смешивалось в определенных пропорциях с другими металлами, и выпускались монеты, похожие даже по весу и по звуку. Самое масштабное производство раскрыли на Первой речке в районе современного кулинарного техникума, сразу за его зданием, где было несколько китайских фанз. В них и штамповались фальшивые «серебряные юани».

Самое громкое дело прошлых лет

В ноябре 1891 года из здания Владивостокского казначейства похищена невиданная сумма - 360 тысяч рублей, выделенных на преобразование и развитие области. В то время это несколько бюджетов Владивостока. Некий Константин Поляков, ссыльнопоселенец, уже отбывший срок на каторге, приехал сюда на строительство Уссурийской железной дороги. Тайно в течение всего ноября он копал проход под сточную канаву, которая выходила из здания казначейства. По этому тоннелю он в итоге и вынес 360 тысяч сотенными ассигнациями.

Кроме помощника прокурора, приставов первой и второй частей, полицейских, на территории которых находилось здание казначейства, к расследованию подключили статского советника Приморского областного правления Александра Васильевича Суханова, отца будущего руководителя революционного движения на Дальнем Востоке Константина Суханова. Следствие велось весь декабрь, а в январе1892 года удалось выйти на след похитителя. В доме Полякова во время обыска сломали печь, полы, но ничего не нашли. Но Суханов обратил внимание, что у подозреваемого бегают глаза, когда сыщики подходят к той части дома, где у него было отхожее место. Именно там, под выгребной ямой, и нашли две большие банки с ассигнациями. Только небольшая часть из похищенных денег была потрачена, остальные оказались в сохранности.

В 1892 году император Александр III за успешный розыск назначил премию Суханову – 19 тысяч рублей, приставу Кошелеву - 5 тысяч. А вот помощник прокурора, не получивший ничего, стал жаловаться в адрес императора, прокурора. Именно благодаря его рапорту, сохранившемуся в архивах, сегодня мы так хорошо знаем об этом громком деле.