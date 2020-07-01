2020-07-01T09:40:45+03:00
Общество

«Чувствуем себя крестными отцами»: полицейские помогли роженице, у которой начались схватки в салоне автобуса между Владивостоком и Хабаровском

Сотрудники ДПС превратились в акушеров и подсказывали женщине, как правильно дышать, чтобы малыш не пострадал [фото, эксклюзив kp.ru]
Кристина ГРИН
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Схватки начались между Владивостоком и Хабаровском в салоне рейсового автобусаСхватки начались между Владивостоком и Хабаровском в салоне рейсового автобусаФото: Кристина БРАЖНИКОВА
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СХВАТКИ МЕЖДУ ВЛАДИВОСТОКОМ И ХАБАРОВСКОМ

История совершенно потрясающая. О том, что такому учат в школе полиции, мы даже и не знали. Так вот. Дело было так. Обычный будний день. 44-летняя женщина на сносях отправилась на рейсовом автобусе из Владивостока домой в Хабаровск. Ничего не предвещало беды, ведь несколько часов беременная чувствовала себя нормально и была уверена, что с легкостью перенесет эту поездку и родит ребенка дома, в соседнем от Приморья регионе. Но не тут-то был. Крохотный пузожитель решил все иначе.

Спустя около 5 часов женщина почувствовала, что все – начались схватки. Молчать уже было просто невозможно, и пассажир обратилась за помощью к водителю транспортного средства. Тот никак не ожидал услышать, что, мол «шеф, я сейчас рожу».

Вот в автошколах такому точно не учат, поэтому рулевой растерялся и не знал, что нужно делать. На дворе была уже ночь, а до конечного пункта назначения еще примерно такое же расстояние. Территориально автобус был в Лесозаводске – почти на середине от всего пути. Помощь оказалась совсем рядом. Прямо за машиной.

ШКОЛА БОЕВОГО АКУШЕРА

По совершенно случайному стечению обстоятельств в это время прямо за автобусом, в котором вот-вот должна была родить женщина, ехали инспекторы ДПС Лесозаводска. В салоне машины находились лейтенант полиции Александр Ручка и старший лейтенант полиции Юрий Поздняков. Они заметили, что водитель подает сигнал «бедствия» при помощи фар машины. Сотрудники ведомства сразу поняли – что-то не так.

- Подъехали ближе, чтобы спросить у водителя, что случилось. Он нам и говорит: «у меня тут пассажир рожает, что делать?». Хорошо, что мы с напарником не растерялись, не зря же нас этому учили в школе полиции. Зашли в салон, открыли окно, чтобы роженице было, чем дышать, уложили на сиденье, чтобы ей было удобнее и вместе дышали. Ну знатоки поймут что самое главное – дыхание, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Юрий Поздняков, старший лейтенант полиции Лесозаводска. – Разумеется, мы понимали, что нужно оперативно вызвать скорую помощь, чтобы женщина родила в больнице, а не в пути.

Сотрудники полиции не растерялись и помогли роженице. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Сотрудники полиции не растерялись и помогли роженице.Фото: УМВД России по Приморскому краю

Полицейские набрали короткий номер, но терять время на ожидание кареты с медиками не стали. Приняли решение поехать навстречу врачам. Автобус, в котором вот-вот на свет мог появиться новорожденный, сопровождал такой своеобразный кортеж. Вскоре беременную даму передали бригаде специалистов. Так полицейские попрощались с пассажирами и отправились дальше нести службу и патрулировать улицы.

- Эмоции, конечно, нас переполняли. Чувствовали себя с напарником крестными отцами этого малыша, который еще даже на тот момент не родился. Несмотря на то, что нас учили, как себя вести в такой ситуации, мы еще ни разу за 14 лет службы с таким не сталкивались. Но видимо, личной опыт помог. Я был также на работе, когда моя жена мне позвонила и также сказала: «Ой, я, кажется, рожаю». Мне тогда пришлось везти ее и по дороге до роддома дышать вместе с ней. Даже уже кажется, что если я на службе, то где-то кто-то обязательно рожает, - шутит Юрий.

Кстати, у обоих полицейских по двое детей, вероятно, поэтому они с таким трепетом отнеслись к незнакомке на сносях. Сами родители – все понимают. Хоть они и не знают, кого в итоге родила женщина и как сложилась их судьба, очень надеются, что ребенок появился на свет здоровым, и с ним сейчас все в порядке. А если что не так, на помощь придут его крестные отцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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