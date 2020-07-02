2020-07-02T02:56:28+03:00
Общество

160-летию Владивостока посвящена выставка «Влад и Восток»

Приморский художник Игорь Обухов создал новый символ столицы Приморья
Варвара ПОГОДИНА
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Выставка, посвященная юбилею краевой столицы, познакомит зрителей с новым символом Владивостока. Наряду с традиционными изображениями тигра, чаек, якорей, мостов появился неожиданный, но вполне уместный персонаж - мальчишка-подросток, в тельняшке и в будёновке с морской звездой и золотыми якорями. Этот образ на протяжении нескольких лет разрабатывался приморским художником Игорем Обуховым. Прообразом героя стал знакомый всем красноармеец в будёновке со знаменем и трубой в руках - центральной части памятника «Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке». Художник связал в единое целое героическое прошлое и настоящее.

- Данная выставка, в отличие от выставки авторского фарфора Игоря Обухова «Влад и Восток», представленного зрителям в 2016 году в Приморской государственной картинной галерее, представляет не только декоративные фарфоровые тарелки, вазы, плакетки, но и акварели. На них юный герой путешествует и ловит рыбу, отдыхает, мечтает, сидя на рее вместе с чайками, сигналит кораблям флагами, бережно держит тигренка. Это истории о похождениях и путешествиях главного объединяющего всю выставку героя - Влада, живущего на востоке России, - рассказали в Приморской государственной картинной галерее.

Экспозицию выставки дополняют исторические фотографии, почтовые конверты Владивостока из коллекции антикварной галереи «Раритет». Куратором выставки выступает директор Приморской картинной галереи Алёна Даценко.

Открытие выставки планируется 3 июля в 12.00 в выставочном зале торгового центра «Централь» (ул. Светланская, 12, второй этаж). Вход свободный (6+).

ИСТОЧНИК KP.RU

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