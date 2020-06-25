«Президентские» меры поддержки: как помогают бизнесу Дальнего Востока

Для поддержки малого и среднего предпринимательства правительством РФ был разработан целый ряд мер. Господдержка малого и среднего бизнеса в 2020 году осуществляется сразу по нескольким направлениям, включая бюджетные выплаты и субсидии, льготы, отсрочки обязательных платежей и налоговые послабления. Кроме того, регионы Дальнего Востока самостоятельно ввели антикризисные пакеты, чтобы выровнять экономическое положение и помочь бизнесу.

Приморье

Приморье вошло в ТОП-5 самых активных регионов в поддержке малого и среднего бизнеса в период пандемии. Об этом заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. В кредитные организации обратились 136 предпринимателей за зарплатными кредитами под 0%, уже выдано 68 кредитов общую на сумму 172 млн рублей. Кроме того, снижены ставки по упрощенной системе налогообложения для предпринимателей, налогу на имущество, транспортному налогу для работающих в наиболее пострадавших сферах деятельности для 31 тысячи предпринимателей. Для гостиниц, санаториев и хостелов налог на имущество по кадастру составит в этом году 0%. В рамках антикризисной поддержки бизнеса был принят краевой закон, по которому на 25-50% снижена стоимость патентов на некоторые виды деятельности. Большую скидку получила туристическая отрасль.

Предприниматели активно подают документы на получение субсидий для сохранения занятости и оплаты труда своих работников – подано свыше 15 тысяч заявлений. По словам генерального директора сети грузинских ресторанов «Супра» и организатора социального проекта «Шефы врачам» Ильи Сухих, они уже воспользовались многими мерами поддержки.

- Мы взяли субсидию для выплат зарплат сотрудникам в размере 1,4 млн рублей. Кроме того, нас освободили от налогов по УСН за второй квартал. Сейчас мы еще оформляем кредит под 2%. Снижена налоговая ставка в два раза до конца текущего года. Я считаю, что эти меры реально помогают бизнесу, таким как я, в той ситуации, которая сложилась из-за пандемии, - отметил бизнесмен.

Кроме того, по распоряжению полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, поручившего подготовить предложения по улучшению условий для бизнеса, мораторий на освобождение земельных участков, сроки аренды которых истекли в этом году, продлят в Приморье до 1 марта 2021 года.

Юрий Петрович Трутнев, заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хабаровский край

В регионе также были введены пониженные налоговые ставки в 2020 году для налогоплательщиков края, которые в наибольшей степени пострадали в условиях ухудшения экономической ситуации. Фонд поддержки малого предпринимательства докапитализировали на 50 млн рублей. Предприниматели могут оформить микрозайм до 500 тысяч рублей для выплаты зарплат.

А для продвижения продаж в формате онлайн разработали новый продукт — «СТАРТ-на-онлайн», позволяющий бизнесмену взять на разработку сайта или интернет-приложения до 100 тысяч рублей под 1% годовых. Кроме того, появились новые субсидии для бизнеса: на возмещение затрат в условиях ухудшения экономической ситуации (6,9 млн рублей) и на возмещение затрат по ремонту транспортных средств по перевозке пассажиров (1,7 млн рублей).

В настоящее время в Реестр СМП по пострадавшим от ситуации с коронавирусом отраслям включены 14,3 тысячи налогоплательщиков (27,1% от общего числа малых предприятий). По состоянию на 15 июня 2020 в налоговые органы Хабаровского края поступило около 11,5 тысячи заявлений на получение субсидии за апрель от 9323 налогоплательщиков края. Всего по представленным заявлениям начислено к выплате субсидий за апрель 385 млн рублей. Фактически выплачено 247 млн рублей. Еще 7502 заявления от 6880 плательщиков получено в июне на выплаты за май. Начислено к выплате по представленным заявлениям за май 289 млн рублей.

Приамурье

На данный момент 2252 предпринимателей и юридических лиц из пострадавших от коронавируса отраслей подали заявления в налоговые органы на получение субсидии в размере МРОТ. Более 1700 заявлений прошли проверку на соответствие необходимым требованиям. Чаще всего за субсидиями обращаются предприниматели без наемных работников - 963 ИП или 43% от общего количества представивших заявления. Предприниматели с наемными работниками и юридические лица составляют, соответственно, 33% (745 человек) и 24 % (544 организации). Согласно данным статистики размер субсидий, выплаченных амурским бизнесменам за апрель, составил более 33 млн рублей.

ЕАО

По статистике, ЕАО занимает четвертое место среди российских регионов по объему поддержки малого и среднего предпринимательства. Для 12 крупнейших предприятий области разработан порядок компенсации затрат на проведение санитарно-эпидемических мероприятий. На эти цели выделено более 12 млн рублей. В конце мая было заключило соглашение с Минэкономразвития России на докапитализацию региональной микрокредитной компании в размере более 100 млн рублей для льготных кредитов и займов для предпринимателей. Кроме того, в два раза снижена ставка по налогу на имущество организаций в отношении торговых и административно-деловых центров.

Сахалин

Минфин России выделил более 300 млн рублей на поддержку сахалинского бизнеса. За апрель субсидию получили более 3833 предпринимателя на 13856 сотрудников. Помощью за май воспользовались 3026 субъектов бизнеса, 10 685 работников получили зарплату. Сахалинский Фонд развития предпринимательства на поддержку островного бизнеса выдал свыше 20 льготных займов.

- За апрель текущего года мы выдали 20 займов под 2% и 3% годовых (в зависимости от специфики предприятия) на общую сумму около 60 млн рублей. Количество обращений за заемными средствами значительно выросло в апреле-мае текущего года. В работу поступило 50 заявок на более чем 180 млн рублей, – рассказала начальник отдела финансовой поддержки Анна Пантелеймонова.

Камчатка

Бизнес на Камчатке в связи с пандемией коронавируса получил для докапитализации регионального Фонда микрофинансирования 100 млн рублей. Деньги пошли на выдачу кредитов предпринимателям. В настоящий момент на Камчатке от налога на имущество освобождены отели, гостиницы, хостелы, а также общепит. Кроме того, транспортный налог в 2020 году не будут платить предприятия туристической отрасли. Существенно снижена стоимость патента по списку особо пострадавших видов деятельности для предприятий на патентной системе налогообложения. Также снижаются ставки налога для предприятий на упрощенной системе налогообложения. На сегодняшний день в крае подано более 6 тысяч заявлений на предоставление субсидии, сумма выплаченных субсидий составила более 173 млн рублей.

Магадан

По информации Минэкономразвития, в Магаданской области в настоящее время всего одобрено 44 заявки представителей бизнеса на «зарплатные» кредиты на общую сумму 96,61 млн рублей. Также представители малого и среднего бизнеса обращались за предоставлением субсидий. По информации налоговой службы области, на Колыме количество потенциальных получателей субсидий составляет 2264 человек. В апреле в заявочной кампании приняли участие 1180 предпринимателей, которые подали 1453 заявления. В настоящее время из начисленных 34,8 млн рублей выплачено 27,9 млн. В мае количество заявлений составило 446. Начислено 15,5 млн рублей. В целом по региону планируемая сумма субсидии составляет 71 млн рублей.

Также в Магаданской области создана микрофинансовая организация, которая будет выдавать представителям МСП кредиты до 5 млн рублей под выгодные проценты. В фонде аккумулируется около 400 млн рублей на кредитование бизнеса, которое начнется с августа.

Забайкалье

Правительство РФ перечислило Забайкальскому краю 6,6 млн рублей из Резервного фонда для поддержки отраслей экономики, которые пострадали от пандемии коронавируса. В период вынужденных каникул поступило почти 2,5 тысячи вопросов на «горячую линию». Большинство вопросов касается перечня мер поддержки, которые сегодня власти предлагают сфере торговли и обслуживания». По состоянию на 21 мая выплачено более 118 млн рублей субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства из пострадавших от коронавируса отраслей. Пока с заявлением на получение субсидий в налоговые органы Забайкальского края обратились 3112 налогоплательщиков: 457 юридических лиц и 2655 индивидуальных предпринимателей.

Бурятия

В Бурятии бизнес тоже начал активно пользоваться новыми мерами поддержки федерального уровня. Их можно без преувеличения назвать беспрецедентными. Сейчас в Бурятии насчитывается 8121 потенциальный получатель субсидии. На 22 июня 2020 года поступили заявления от 7485 налогоплательщиков на получение субсидии из федерального бюджета за апрель, и от 5662 – за май. При этом за апрель выплачено субсидий на 197,9 млн руб., а за май – на 156,7 млн руб.

- Президент распорядился выдавать беспроцентные кредиты бизнесу, который сохраняет рабочие места. И при условии сохранения своих сотрудников кредит за компанию гасит государство. То есть поддержка от государства беспрецедентная. Ни в какие предыдущие наши кризисы такие меры не предпринимались, - сказал глава республики Алексей Цыденов, обращаясь к предпринимателям.

Алексей Самбуевич Цыденов, глава республики Бурятия.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Якутия

В республике в дополнении к налоговым каникулам, отсрочкам по кредитам, «заморозке» аренды имущества, софинансированию зарплат сотрудников кредитами под 0%, включены еще и гранты. Их могут получить организации МСП из наиболее пострадавших отраслей (общепит, сфера услуг и развлечений, гостеприимства, а теперь и непродовольственной розницы). За период действия мер поддержки, предприниматели в Якутии получили зарплатные субсидии в размере 12,1 тысяч рублей на сумму более 195 млн. Всего подали заявления свыше 10 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 1 174 организации, 7 860 индивидуальных предпринимателей без сотрудников и 1 346 — с сотрудниками.

Чукотка

На Чукотке 563 предпринимателя имеют право на получение данных грантов. 244 представителя малого и среднего бизнеса округа подали заявления на безвозмездную «зарплатную» субсидию. Выплачено уже свыше 7,5 млн рублей.

- На Чукотке 1400 малых и средних предприятий, всего в отрасли занято около 4 тысяч человек. Президент России Владимир Путин и правительство делает многое для поддержки предпринимателей в это непростое время. А мы помогаем - увеличили размер поддержки на оплату процентов по инвестиционным кредитам и кредитам на северный завоз, ввели мораторий на проверки всех уровней, работаем над введением временной отсрочки арендных платежей по государственному имуществу, - отмечает глава Чукотки Роман Копин.

Роман Валентинович Копин, губернатор Чукотского автономного округа. Фото: Валерий ШАРИФУЛИН/ТАСС

Кроме того

На территории ДФО зарегистрировано 317 тысяч субъектов МСП. Для поддержки малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке в 2020 году правительством было выделено 1,4 млрд руб. Общая сумма субсидий бюджетам субъектов на докапитализацию микрофинансовых организаций и региональных гарантийных фондов составляет 2,9 млрд руб. Субъектам МСП оказывается поддержка путем выплат 12,1 тысяч рублей на каждого работника. В ДФО о необходимости такой поддержки заявили более 23 тысяч предпринимателей на сумму 1,5 млрд руб. Выплаты уже получили 19 тысяч на сумму 1,2 млрд рублей.