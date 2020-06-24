Трутнев призвал глав дальневосточных регионов уделять больше внимания городскому благоустройству

Главам дальневосточных регионов следует уделять больше внимания вопросам благоустройства городских территорий, особенно это касается столиц субъектов. Такое мнение выразил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. Также вице-премьер добавил, что новые постройки должны гармонично вписываться в архитектуру городов.

«В первую очередь это связано с созданием новых микрорайонов. Нужно, чтобы они создавали единый ансамбль, вписывались в уже существующий ландшафт. Мы ждем от регионов таких заявок на получение единой субсидии. Надо строить красивые дома, формировать комфортные городские пространства, развивать территории, чтобы людям было приятно приходить с работы домой», - цитируют слова полпреда в его пресс-службе.

Отметим, что регионам Дальнего Востока из средств федерального бюджета выделяется так называемая единая субсидия. Эти деньги предназначены для развития центров экономического роста. Постановление о выделении этой субсидии дальневосточным регионам на строительство социальных объектов в 2018 году подписал Дмитрий Медведев, который на тот момент занимал пост премьер-министра.

В целом на Дальнем Востоке существует 57 центров экономического развития, в которых проживает 80% всех жителей Дальневосточного федерального округа.