2020-07-01T14:03:56+03:00
Общество

Трутнев призвал глав дальневосточных регионов уделять больше внимания городскому благоустройству

Новые строения планируется органично «вписать» в существующий ландшафт
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Главам дальневосточных регионов следует уделять больше внимания вопросам благоустройства городских территорий, особенно это касается столиц субъектов. Такое мнение выразил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. Также вице-премьер добавил, что новые постройки должны гармонично вписываться в архитектуру городов.

«В первую очередь это связано с созданием новых микрорайонов. Нужно, чтобы они создавали единый ансамбль, вписывались в уже существующий ландшафт. Мы ждем от регионов таких заявок на получение единой субсидии. Надо строить красивые дома, формировать комфортные городские пространства, развивать территории, чтобы людям было приятно приходить с работы домой», - цитируют слова полпреда в его пресс-службе.

Отметим, что регионам Дальнего Востока из средств федерального бюджета выделяется так называемая единая субсидия. Эти деньги предназначены для развития центров экономического роста. Постановление о выделении этой субсидии дальневосточным регионам на строительство социальных объектов в 2018 году подписал Дмитрий Медведев, который на тот момент занимал пост премьер-министра.

В целом на Дальнем Востоке существует 57 центров экономического развития, в которых проживает 80% всех жителей Дальневосточного федерального округа.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Чувствуем себя крестными отцами»: полицейские помогли роженице, у которой начались схватки в салоне автобуса между Владивостоком и Хабаровском
Сотрудники ДПС превратились в акушеров и подсказывали женщине, как правильно дышать, чтобы малыш не пострадал [фото, эксклюзив kp.ru]
Тайны Владивостока: криминальные истории прошлых лет, произошедшие в городе у моря
Председатель Приморского краевого отделения «Русское географическое общество» Алексей Буяков рассказал о самых интересных криминальных историях прошлых лет, произошедших во Владивостоке
Онлайн-оплата для получателей DPD в России — быстро, удобно, безопасно
DPD в России, ведущий коммерческий логистический оператор, подключила онлайн-оплату в сервисе «Управление доставкой»: теперь получатели могут рассчитываться в сети с помощью банковской карты
Вопрос дня: А ваших детей и внуков что беспокоит?
Исследование показало: молодежь нашей страны и мира волнуют порой разные проблемы. Российские студенты беспокоятся из-за коррупции в бизнесе и политике. А для их сверстников-европейцев проблема номер один - ухудшающаяся экология планеты
Новости 24
Новый детсад Владивостока на 230 мест распахнет свои двери в сентябре
На улице Тигровой во Владивостоке установлен новый светофор
Во Владивостоке открылся после масштабного ремонта фуникулер
Приморские экологи приняли активное участие в плебисците
В историческом тоннеле, построенном для транспортировки мин, идет укладка водопровода Владивостока
Два капитана: сотрудники ИК-29 на вечерней пробежке обезвредили грабителя-рецедивиста
Избирком Приморья опроверг фейковую информацию о "бюллетенях без печати" на участке №914
Во Владивостоке откроется фотовыставка, посвященная тем, кто не прекращал работать во время эпидемии
2 миллиона за закрытие уголовного дела: шестерых «адвокатов», вравших клиенту, взяла с поличным ФСБ Приморья
Часть дорог Приморья перекрыты из-за разрушений нанесенных затяжными дождями
Сбербанк продлил дисконт 0,3 процентных пункта на ставку по ипотеке при электронной регистрации сделок до 2021 года
Пенсионерку-торговку контрафактным спиртом в Уссурийске покалечил озлобленный клиент
COVID-19 продолжает уносить жизни приморцев: два жителя Находки умерли от коронавируса
77 человек: количество выявляемых ежедневно людей с инфекцией COVID-19 сокращается
«КП-Владивосток» поздравляет газету «Владивосток» с днем рождения
Почти в 3 раза выросло за год количество безработных в Приморье
Во Владивостоке сегодня до +25 °С
Жителей Приморья пугают «наводнением века»
Шашки наголо: необычная разборка едва не привела к трагедии