Регионы Дальнего Востока получат 8,5 млрд рублей на досрочный ремонт дорог

Семь регионов Дальнего Востока получат дополнительные средства для досрочного ремонта дорог. Всего на эти цели будет выделено 8,5 млрд рублей. В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» эти средства будут направлены не только на ремонт существующих, но и на строительство новых дорог и мостов.

Ранее сообщалось, что правительство может досрочно выделить средства в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», чтобы завершить запланированные работы раньше срока, уже в 2023 году. Дополнительное финансирование из заложенных на будущие годы средств российские регионы получат в том случае, если в 2020 году будут строить и ремонтировать дороги с опережением плана.

«Правительство России поддержало выделение из федерального бюджета в 2020 году дополнительно почти 44 млрд рублей на развитие дорожного хозяйства субъектам РФ, среди которых семь регионов Дальнего Востока. Средства в том числе будут направлены на начало строительства моста через реку Зею в Благовещенске и ремонт сразу нескольких мостовых переходов в Приморском крае», - говорится в сообщении Минвостокразвития РФ.

Так, на досрочное строительство моста через реку Зею в Амурской области планируется выделить 4,6 млрд рублей. Забайкальский край получит 154 млн рублей на ремонт моста через реку Читу, который сильно пострадал во время паводка 2019 года.

Камчатскому краю планируется передать 1,1 млрд рублей на реконструкцию участков автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково. А Хабаровский край и Чукотка получат средства из федерального бюджета на строительство новых мостов.

Для реконструкции участка автомобильной дороги Палатка - Кулу- Нексикан Магаданская область может получить порядка 800 млн рублей. Также средства будут выделены на продолжение реконструкции аварийного путепровода на пересечении автомобильной дороги улицы Михайло-Чесноковская с железнодорожным полотном в городе Свободном Амурской области и на ремонт предаварийных мостовых переходов, автомобильной дороги в Приморском крае.