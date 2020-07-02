2020-07-01T16:08:44+03:00
Общество

Как дата 2 июля стала главным городским праздником Владивостока

Председатель Приморского краевого отделения «Русское географическое общество» Алексей Буяков рассказал, почему именно в этот день принято отмечать День города Владивостока
Алексей САМУСЬКОВ
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В 2013 году жители и гости Владивостока с размахом отметили День города. Фото: VL.ruВ 2013 году жители и гости Владивостока с размахом отметили День города. Фото: VL.ru
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А знаете ли вы, что во Владивостоке День города до определенного периода отмечался всего несколько раз? Масштабные празднования проходили на 50, 100 и 125 лет, а начиная с 2005 года, когда Владивостоку исполнилось 145 лет, этот праздник широко отмечается каждый год. Просто раньше никто не придавал большого значения дню образования военного поста. Да и какой день вообще стоит считать днем рождения города?

2 июля 1860 года был учрежден всего лишь военный пост, а это просто-напросто команда, которая призвана охранять бухту Золотой Рог. Еще одна памятная дата 2 ноября 1860 года по старому стилю – заключение Пекинского договора. Фактически Владивосток обязан своим дальнейшим существованием этому договору, а ведь могли и прикрыть этот пост. И вот спустя 50 лет после заключения Пекинского договора в ноябре 1910 года Владивосток отмечал свое 50-летие.

Дальше 1880 год – вводится городовое положение. Именно начиная с этой даты можно официально считать Владивосток городом, а не военным постом. А быть может, стоит начинать отсчет с 1885 года, когда Владивосток получил полноправный статус города?

Тем не менее, победила дата 2 июля. В 1959 году городские власти задумались, скоро ведь 100 лет. Но чему? Посту? Да нет, городу, живем-то в городе! С этого момента и начали готовить праздничные мероприятия на июль, и тогда же появился проспект 100-летия Владивостока. Время шло, все думали о развитии Владивостока.

Проспект 100-летия Владивостока. Фото: pastvu.com

Проспект 100-летия Владивостока. Фото: pastvu.com

И вот Владивостоку уже 125 лет. Были митинги, салюты, на «Юбилейном» пляже открыли пирс, стилизованный под баржу. Но все равно традиции отмечать каждый год День города широко и ярко не было. Пожалуй, до 145-летия. В те, как нынче говорят, «тучные времена» власти могли позволить приглашать звезд – не только «Мумий Троллей», но и Диму Билана, Михаила Боярского и прочих. Традицией стали массовые мероприятия, шествия и народные гулянья. После постройки Золотого моста появилась традиция перекрывать его на День города для шествия, как на Первомай, и просто пеших прогулок. Апогеем стал попытка установить на нем рекорд Гиннеса с самым большим флагом из людей. Были же времена. В прошлом году впервые часть мероприятий пришлось отменить из экономии, а в этом и вовсе пандемия не позволит провести массовые мероприятия. Но верится, что праздник от того скромнее не станет. Ведь день города это в первую очередь День горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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