Вместе через годы

Владивосток отмечает 160 лет! Большую часть истории нашего города - уже 123 года - вместе с ним нога в ногу идет Владивостокский морской торговый порт. И путь этот насыщен событиями, явлениями, судьбами. Судьбами людей, которые превратили военный пост в главный торговый порт России на Дальнем Востоке.

Сейчас ВМТП - это центр экономических связей между Европой и Азией, один из основных транспортных узлов Дальнего Востока. Компания росла и развивалась вместе с городом. Накопленный опыт позволил предприятию стать полностью универсальным. Производственные мощности самого крупного стивидора в порту Владивосток помогают обеспечить перевалку всех видов грузов, включая крупнотоннажные, сыпучие, нефтепродукты, автомобили и контейнеры.

Удобное географическое расположение в незамерзающей бухте Золотой Рог позволяет не прерывать навигацию круглый год. Порт принимает суда различных классов, для комфортной выгрузки есть 15 причалов, непосредственная глубина перед подходом к которым 20-30 метров. На территории ВМТП располагается крупный рефрижераторный склад для хранения грузов. Также есть открытые и крытые площадки общей площадью больше 400 000 квадратных метров.

Здесь же, у причала, располагаются две специализированные многоуровневые стоянки для машин. Благодаря близости Японии, Владивосток стал одним из самых автомобилизированных городов России. При этом любовь к культовым авто из Страны восходящего солнца вместе с приморцами разделяют и жители других регионов страны. Доступность перевозки и простота в оформлении позволяет россиянам ввозить любимые модели через столицу Дальнего Востока.

Дружный коллектив Владивостокского морского торгового порта поздравляет горожан с праздником.Фото: Сергей БАЛАНОВ

Деятельность порта сложно недооценить. Постоянное совершенствование технологий и наращивание мощностей позволяет развиваться как самому предприятию, так и напрямую влияет на процветание Владивостока и Приморья в целом. ВМТП стал победителем XVI Бизнес-премии в номинации «Социально ответственный бизнес Приморского края - 2019».

В знаменательный для Владивостока праздник - День его рождения, сотрудники одного из старейших предприятий города спешат поздравить местных жителей. Как и больше века назад, ВМТП идет рука об руку с населением, обеспечивая город рабочими местами и помогая развиваться экономике.

– С праздником, любимый Владивосток и его самые лучшие жители! Перелистывая очередную страницу истории, мы продолжим трудиться во благо города. Желаем вам миллионы тонн счастья, удачи, благополучия и отличного настроения, - обратился коллектив Владивостокского морского торгового порта к горожанам.